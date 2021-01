Martha Figueroa responde a acusaciones hacia su hijo por abuso

Luego de que Martha Figueroa, Andrea Legarreta y Arath de la Torre hicieran comentarios nada favorables sobre el caso de abuso sexual que sufriera la youtuber Nath Campos por parte de su colega Rix, una usuaria de Twitter aprovechó esta plataforma para señalar que el hijo de la reportera abusó de ella.

Tras esto, Figueroa subió un comunicado este miércoles hablando del supuesto abuso sexual que involucra a Alex y que una internauta de nombre Ana asegura ser la víctima.

Dicha chica recordó que cuando tenía 17 años fue a una fiesta con el hijo de la conductora y que tras tomar un vaso de alcohol se quedó inconsciente, y poco después recobró el conocimiento afuera del edificio donde ella vivía, sola y tirada en la calle.

"Por supuesto que Martha Figueroa va a reaccionar así cuando su hijo también es un abusador", y luego agrega; "En fin, ya no es un tema que me afecte ni nada, sólo lo platico ahorita porque me dio mucho sentimiento ver el video y escucharla hablar así", señaló.

"Nunca he sabido qué pasó durante el tiempo que estuve desmayada, fueron varias horas. Estábamos en un depa vacío que era propiedad de Alejandro. Él, dos amigos suyos y yo. Tenía 17 años".

En su cuenta de Instagram, Martha escribió: "Ante las falsas acusaciones emitidas en twitter en contra de mi hijo Alejandro, hago saber que esa grave e injuriosa denuncia pública carece de verdad. Por eso decido dar mi versión"

Comentó: "Alejandro no participó en los hechos de abuso que ella relata con argumentos débiles. Nunca estuvieron juntos en el departamento. Cuando hace ocho años ella me contó su versión a través de las redes, estuve totalmente abierta y dispuesta a dialogarlo y aclarar la situación. Nunca recibió amenazas de mi parte. Y jamás volvió a establecer contacto con nosotros".

En otra publicación, agrega:

"Que esta persona haya decidido revivir una historia falsa del pasado de manera oportunista -aprovechando el revuelo de mis no bien recibidas en el programa 'Hoy'- podría tener implicaciones legales por el daño moral que esta situación representa sobre todo a mi hijo que, por la vaga acusación de abuso, ya fue etiquetado como 'violador empedernido' y yo como su 'cómplice'".

Figueroa finaliza diciendo que está tratando de tener empatía "con las situaciones que actualmente nos confrontan y todos los días estoy aprendiendo a construirme de una mejor manera. Esto es un aprendizaje, sin duda", y señala. "Duele la mentira pero tenemos la conciencia tranquila".