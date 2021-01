El Órgano Interno de Control del ISSSTE abrió una investigación en el Hospital General “Dr. Francisco Galindo Chávez” de Torreón para dar atención a la presunta falta de transparencia en el Plan de Vacunación contra el COVID-19 que señaló un grupo de profesionales de la salud y que se mantienen trabajando bajo protesta desde el pasado lunes para exigir la destitución del director general de la clínica, Alejandro Gómez Alvarado.

El secretario general de la Sección XI del Sindicato de Trabajadores de este Instituto en Coahuila, José Ricardo Muro Ramírez dijo que se presentarán las pruebas e inconformidades de la base trabajadora por lo que serán las oficinas centrales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la Ciudad de México quienes resuelvan este asunto de inconformidad.

Agregó que también se indagarán los supuestos malos tratos y el proceso de contratación de recursos humanos para fortalecer la atención durante la pandemia por el COVID-19.

SE ENFRASCAN TRABAJADORES Y LÍDER SINDICAL

Al término de la rueda de prensa que ofreció esta tarde Muro Ramírez en Torreón, un grupo de trabajadores sindicalizados lo encararon y lo acusaron de no tomarlos en cuenta y de "prometer y no cumplir". "Ya estamos a meses de que tú termines tu gestión y tú estás ahorita en un proceso de campaña para irte al nacional, necesitamos propuestas, necesitamos acciones y no promesas, los trabajadores estamos a la deriva, lo primero que deberían de haber hecho es que mientras se lleva a cabo la investigación el señor (Alejandro Gómez Alvarado) sea retirado de su cargo, hay una persona que ni siquiera tiene nombramiento como subdirectora (María Guadalupe Díaz Castañeda) y está haciendo funciones", dijo al secretario Olimpia Ríos, enfermera de la Jornada acumulada nocturna en el área de Urgencias.

La molestia de los inconformes fue también porque el secretario general del Sindicato que los representa primero se reunió con el director de la clínica en vez de hacerlo con el personal para escuchar sus inquietudes. Ríos dijo que se necesita "poner un alto al tráfico de influencias" e indicó que las diferencias sindicales han afectado a la base trabajadora por lo que desconocen a Muro Ramírez como su líder sindical pues no descartan que haya "negociaciones por debajo del agua" con la dirección general de la clínica. Entre lágrimas, la mujer denunció públicamente que ayer martes, al salir del hospital, se percató de que su vehículo tenía las llantas ponchadas del lado derecho. En medio de la protesta que inició el pasado lunes, dijo que teme por su integridad por lo que interpondrá la denuncia correspondiente contra quien resulte responsable. En respuesta, el secretario negó que exista una negociación y aseguró que "no vamos a permitir" afectaciones a los trabajadores.