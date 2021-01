Alan Mozo revela quien lo grabó rompiendo el reglamento de Pumas

Alan Mozo no culpó a quienes lo grabaron, cuando fue capturado en un restaurante con amigos la semana pasada, aunque esa grabación le costó una doble sanción con los Pumas, en lo deportivo y económico.

El lateral derecho, quien este martes se disculpó por sus actitudes, no le guarda rencor a nadie. "No lo autoricé [que lo grabaran]", comentó el zaguero. "[…] Fue una amiga de mi mejor amigo. Creo que lo hizo para el recuerdo y no la culpo, porque el que estaba ahí, fui yo".

Mozo, de 23 años de edad, comentó que el video no se hizo con mala intención.

"No me considero nadie dependiente al alcohol ni lo necesito para pasármela bien", añadió en el canal de Javier Alarcón. "Nunca he manejado borracho o tengo situaciones de esas, pero es algo que nunca terminas de aprender a manejarlo… cuando tenga 37 años, una medalla de oro de los [Juegos] Olímpicos y mundiales [jugados], ahí nadie me puede decir nada, pero mientras no es lo que quiero".

El canterano auriazul añadió que contrató a un entrenador personal y a una especialista en nutrición, al darse cuenta de los daños que le ocasionó estar encerrado durante la pausa del futbol mexicano.

"La pandemia me afectó bastante, subí de peso, de grasa, me pinté el pelo, veo fotos y me preguntó qué hice. Fue un parteaguas para decir qué es lo que quiero, qué estoy haciendo mal, me estoy alejando de mis sueños… no es el dinero o la fama, sino conseguir mis sueños y a partir me dije que estaba haciendo las cosas mal y necesito enfocarme".

Mozo forma parte de la base de la Selección Nacional que aspira a jugar los Olímpicos de Tokio, por lo que debe enfocarse para no perder su lugar el combinado tricolor.