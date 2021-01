'La Bebeshita' lanza acusasiones en contra de Rix

Luego de que la influencer Nath Campos denunciara al también creador de contenido, Rix, por abuso sexual, 'La Bebeshita' lanzó acusaciones en contra de él también.

Fue a través de Venga la Alegría donde la exparticipante de 'Enamorándonos' acusó de patán y manipulador al youtuber, quien le habría pedido fotografías desnuda.

“Es un patán, un mentiroso, un manipulador yo la verdad si termine súper muy con él, así del término bloqueado”, declaró.

Además, relató que hace algunos años, ella lo conoció y escuchó cómo decía que se había besado con chicas y hablaba mal de ellas.

“Hace como siete años o más salimos. Era porque me invitaban a fiestas en común y me gustaba, me invitó a su casa, pero de repente me enteré por otros youtubers que hablaban mal de mí, así de ‘es que me ruega’ o ‘qué asco ella’", agregó.

Para finalizar desaprobó su comportamiento con Nath, asegurando que sí cree capaz al influencer de hacer algo así.

"No puedo decir que a mí me lo hizo porque yo nunca le mandé nada", puntualizó.