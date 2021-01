Netflix estrenará el próximo 10 de febrero su nueva serie documental llamada Escena del crimen: desaparición en el Hotel Cecil, un caso sin resolver que ha dado la vuelta al mundo por el misterio que lo rodea.

La producción analiza la misteriosa muerte de la joven Elisa Lam en el famoso hotel de Los Ángeles, donde han ocurrido diversos acontecimientos sin explicación o trágicos.

¿Quién era Elisa Lam?

En febrero del 2013, el cuerpo sin vida de Elisa Lam, una estudiante canadiense, fue hallado en uno de los tanques de la azotea del Hotel Cecil.

Los trabajadores de dicho lugar encontraron el cadáver luego de que varios clientes afirmaran haber tenido problemas con el suministro de la presión de agua; además aseguraban que el sabor y el color del agua eran raros.

Un mes antes, Elisa se había registrado en el hotel. Era una joven que mantenía una relación estrecha con sus padres, a los que llamaba a diario para comentarles cómo le iba en Estados Unidos. Sin embargo, un día estos no recibieron la llamada de la joven y temieron lo peor. Luego de ser puesta la denuncia de la desaparición, un material audiovisual que apareció dejó más incertidumbre que certeza.

En el video de la grabación del hotel, se ve a Lam con un comportamiento extraño. Ella entraba y salía del ascensor sin lógica alguna, y como si se escondiera. También se le ve apretando los botones del elevador sin mayor sentido. Luce alterada y gesticula con alguien que parece estar cerca.

Es entonces cuando las distintas teorías aparecieron para intentar explicar lo sucedido.

Desde el posible uso de drogas, trastornos mentales e incluso fantasmas. Lo cierto, es que nunca se llegó a una conclusión definitiva y el caso todavía sigue abierto.

Las investigaciones no pudieron explicar cómo llegó Elisa a la azotea del hotel, ya que los trabajadores afirmaron que solo ellos podían franquear las puertas con sus llaves y códigos de acceso. Además, el material que tapaba los tanques de agua eran sumamente pesados, por lo que es muy poco probable que una persona delgada, como era Lam, haya podido moverlos.

La trágica historia del Hotel Cecil

El Hotel Cecil se encuentra en el centro de Los Ángeles e inauguró en 1927. En un principio su creador, el hotelero William Banks Hanner, tenía pensado hacer del Cecil un destino de lujo para la clase social alta y hombres de negocios provenientes de todo el mundo, cuenta el sitio web All That’s Interesting. Su arquitectura Beaux-Arts se complementaba con un opulento lobby de mármol, vitrales, una gran escalera y palmeras al exterior.

Sin embargo, Hanner se arrepintió pronto de su inversión de un millón de dólares. Solo dos años después de la apertura comenzó la Gran Depresión. A raíz del colapso económico en Los Ángeles, el área donde se ubica el Hotel Cecil se volvió el hogar de miles de indigentes y sectores marginados de la sociedad. El hotel que había sido diseñado como centro de lujo se volvió un punto de encuentro para drogadictos, fugitivos y criminales.

Durante los años treinta se reportaron al menos seis suicidios en el hotel, de acuerdo con All That’s Interesting. Pero su historia de violencia apenas comenzaba.

En 1944 una huésped, Dorothy Jean Purcell, despertó a medianoche con dolor de vientre y, para su enorme sorpresa, dio a luz en el baño; no tenía idea de que estaba embarazada.

Pensando que su bebé había nacido muerto, lo arrojó por la ventana. En su juicio fue declarada inocente por demencia y enviada a un hospital psiquiátrico.

Se sabe que en 1947 Elizabeth Short, la mujer que después sería conocida como “La Dalia Negra”, se hospedó en el Cecil antes de su asesinato; sin embargo, no está claro si el lugar tuvo algo que ver con el crimen.

En otra ocasión, en 1962, un hombre de 65 años iba caminando afuera del hotel cuando una mujer de 27 años le cayó encima tras lanzarse del noveno piso.

La reputación del hotel no solo se debe a los hechos violentos que han ocurrido en su interior. A mediados de los años ochenta se hospedó Richard Ramirez, el asesino en serie conocido como el “acosador nocturno”; en esa época, el criminal pudo alojarse ahí a cambio de solo 14 dólares por noche. Para otros huéspedes y administradores su comportamiento no tenía nada extraño, pues no era raro encontrar cuerpos sin vida en los alrededores de la propiedad o hasta en el interior.

En 1991 se hospedó otro asesino serial, el austriaco Jack Unterweger; se dice que lo hizo por la conexión que existía entre el Hotel Cecil y Ramirez, aunque solo es un rumor.

Tras el caso de Elisa Lam, el último cuerpo hallado en el Hotel Cecil fue el de un hombre que cometió suicidio en 2015.

Desde 2011, el alojamiento cambió de nombre a Stay On Main Hotel and Hostel, en un intento de alejarse de su macabra historia.

Actualmente se encuentra cerrado, pero eso podría cambiar en el futuro. En 2016 se anunció una renovación total para la propiedad y, según publicó el sitio web Curved en 2019, existían planes para iniciar el proyecto en 2020. No obstante, la pandemia alteró esa posibilidad y no se ha vuelto a anunciar una fecha.