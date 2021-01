¿Cuándo regresará Jonathan Rodríguez al Cruz Azul?

El Cruz Azul ganó su primer partido del Guardianes 2021 y no requirió de los goles de Jonathan Rodríguez. ¿Lo veremos de vuelta este fin de semana, cuando La Máquina reciba al Querétaro este sábado?

El entrenador Juan Reynoso no quiso responder, prefirió dejarlo abierto a la interpretación, debido a que lo estudiará y analizará en el transcurso de estos días. "No ha cambiado mucho la situación", contestó el peruano "Ustedes verán el día del juego o en la convocatoria, qué resolvemos. Hoy no hay novedad".

Rodríguez fue campeón de goleo en los dos últimos torneos de la Liga MX y marcó más del 40 por ciento de los tantos de La Máquina durante el Guard1anes 2020. Ese video, filtrado horas antes del partido contra el Puebla en una reunión con el uniforme del club, le ocasionó una sanción. Minutos después de la teleconferencia de Reynoso, Álvaro Dávila, presidente ejecutivo del Cruz Azul, reveló a ESPN que la grabación ocurrió fue en la madrugada de aquel sábado y subrayó que la la indisciplina en Cruz Azul es inadmisible dentro de La Noria.