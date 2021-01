Halsey anuncia con fotos en topless que está embarazada

La cantante de pop estadounidense Halsey inició el 2021 con una sorpresa para sus seguidores, pues a través de su cuenta de Instagram reveló que está embarazada.

La intérprete de 26 años lució su pancita de embarazo en tres fotografías con las que deleitó a sus fanáticos, quienes le enviaron felicitaciones y buenos deseos para su primer bebé.

Sin dar más detalles, la artista acompañó las instantáneas con la palabra “sorpresa” y emojis de una mamila, un arcoiris y un angelito.

En las imágenes, Halsey luce una cabellera muy corta y en dos de ellas posa en topless presumiendo su avanzado embarazo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por halsey (@iamhalsey)

¿Quién es el papá?

Sin ser algo oficial, usuarios de redes identificaron un comentario en específico del hombre que podría ser el padre del bebé que Halsey está esperando.

Su nombre es Alev Aydin, guionista y productor con quien la artista ya había subido fotos previamente.

❗| Alev Aydin, el novio de Halsey y padre del bebé, ha comentado en la publicación. pic.twitter.com/nE5LVko5NA — Halsey Spain (@Halsey_ES) January 27, 2021

El año pasado, Halsey estuvo muy activa, pues lanzó Manic, su tercer álbum de estudio del cual se desprenden los sencillos Without Me, Graveyard y You Should Be Sad y 929, el más reciente. Además, en noviembre publicó un libro de poemas titulado I Would Leave Me If I Could.

Este 2021, la cantante avisó que incursionará en el mundo de la belleza con su propia línea de maquillaje, así como lo han hecho las famosas Kylie Jenner, Rihanna y más recientemente, Selena Gomez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por halsey (@iamhalsey)