Clausuran asilo donde está abuela de Laura Zapata; actriz denuncia amenazas

El martes por la noche autoridades de Huixquilucan, llegaron al asilo Le Grand Senior Living, donde se encuentra doña Eva Mange para suspender y asegurar el lugar al que le pusieron sellos de suspensión, así lo aseguró el matutino Venga la alegría.

Antes de la suspensión, las autoridades correspondientes habían llegado por la tarde del martes para inspeccionar todo el lugar.

Buenas noches. Por fin finalizó la investigación realizada por diferentes instancias del @FiscaliaEdomex @SaludEdomex @EDOMEX que duró todo el día y el resultado fue este, no tengo mayores datos. pic.twitter.com/066MjMHRAs

Las autoridades aseguraron que esta decisión la tomaron luego de detectar supuestas anomalías sanitarias dentro del inmueble.

Por su parte, Laura Zapata, quien aún se encuentra con su abuela dentro de la casa de retiro, utilizó sus redes para denunciar que la continúan amedrentando.

"Al parecer es alguien que está aquí dentro, me sigue amenazando!!! Qué tal el valiente sin foto y sigue con su redacción inexplicable. @POLICIAEDOMEX este teléfono me está amenazando y tratando de intimidar", puso la actriz en su cuenta de Twitter el martes por la noche, minutos después de la suspensión del lugar.

