Heidi Montag se une a OnlyFans con contenido sensual

El Día de los Enamorados está a la vista y la bella Heidi Montag ya prepara sorpresas para sus seguidores.

De entrada, la estrella de The Hills anunció en Instagram que ya subió su primer video sensual en OnlyFans, donde habrá la posibilidad de verla en lencería con la temática del Día de San Valentín.

"Estoy muy emocionada, he estado trabajando en mi primer video para mis amigos de OnlyFans, así que ven a mirarlo, ya te adelanté un poco el otro día, pero voy a comprar lencería para el Día de San Valentín y tengo dos de mis canciones listas", escribió Heidi.

Desde octubre pasado, la modelo había preguntado a sus seguidores de Instagram si sería buena idea abrir su cuenta de OnlyFans con contenido subido de tono.

"¿Debería empezar solo para fans?", preguntó Heidi y como es de esperarse, la respuesta de cientos de seguidores fue afirmativa.

"Sí, Heidi. Por favor, necesitamos esto", respondió un fanático a la pregunta de Heidi sobre el sitio web.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por heidimontag (@heidimontag)

Pero no todo el mundo estaba de acuerdo con compartir fotografías íntimas. "Depende de lo que quieras vender allí", escribió un seguidor. Añadiendo: "No hagas nada que no quieras que tu hijo vea cuando sea grande porque internet es para siempre".

OnlyFans ha permitido que las celebridades y público en general cobren a sus fans por acceder a más fotografías y videos de adultos de ellos mismos.