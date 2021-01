Antonio Briseño dice que no hay crisis en Chivas

No es tan grave como se quiere hacer ver. Dice Antonio Briseño que sí fallaron ante el San Luis, pero es solamente un partido, momentos que se dieron y el rival aprovechó pero al interior, no ven este arranque como una crisis colectiva e individual en el Guadalajara, es más, con un triunfo todo esto se borrará.

"Exageran, ustedes mismos, el torneo pasado estábamos peor y terminamos en sexto lugar. Ganando el sábado cambiará todo, esa palabra no va, si al final no se califica entre los primeros ocho entonces podremos decir que sí. Es una exageración y anticipación brutal en querer denominar algo en tres partidos, sabemos lo que debemos mejorar, estamos exigidos y eso me gusta. Somos un equipo grande y que se nos exija como tal, como un grande que somos".

"Pollo" Briseño dijo que al equipo le ha faltado entender cada partido, sus circunstancias, la intensidad, meter futbol acompañado de otras cosas que si han hecho los rivales, como el Toluca que arriesgó poco.

"No tuvimos falta de actitud, debemos poner mucho más en el ámbito de otros detalles. Conlleva la actitud solidaridad con el compañero, si él no pudo voy y ayudo, estar más cerca de él. Estamos en un nivel que debemos ser más exigentes dentro del campo, regresar a las bases".

Lo hecho por los rojiblancos el campeonato pasado debe quedar de lado, es otro torneo nuevo en el cual se tienen expectativas muy altas y con atención, concentración, lograrán todo lo que se han propuesto, que es pelear principalmente los primeros puestos de la tabla general.

"El torneo pasado ya acabó, ahora vamos con una derrota y me quiero referir a actitud con eso. Debemos meter todo lo que lleva un partido, colmillo, faltas, eso engloba todo en un partido, sabemos que nos respetan un poco más, a Chivas se le espera siempre, hemos tenido posesión de balón y Toluca se nos encerró. Son ese tipo de cosas, que nos respetan mucho, con actitud diferente a enfrenar cada situación en cada partido".