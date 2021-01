Refuerza Madero operativos sanitarios

A partir de mañana jueves se reforzarán los operativos para verificar que los negocios cumplan con las medidas sanitarias, lo anterior son parte de las acciones que se aplican en Madero, debido a que Coahuila se mantiene en semáforo rojo por la pandemia del Covid-19.

Amador Carrillo Bernal, titular de Protección Civil manifestó que lar revisiones se realizarán en coordinación con Seguridad Pública.

Adelantó que habrá cero tolerancia para quienes no cumplan con los protocolos que desde un inicio establecieron las dependencias de salud estatales y federales.

Manifestó que lamentablemente pese al llamado de las autoridades, los ciudadanos insisten el desobedecer, pues pese que están prohibidas ciertas actividades se siguen realizando con gran concentración de personas; tal es el caso de juegos de fútbol en algunas comunidades rurales, en donde incluso la mayoría de los asistentes son de los municipios de San Pedro y Matamoros.

"El fin de semana detectamos unos aquí en Santo Niño y la gente venía del ejido Primero de Mayo, ejidos que son del municipio de San Pedro, por eso en esta semana se va a implementar operativos en la zona rural y en área centro".

Reiteró que desde este jueves hasta el domingo, se recorrerá la zona urbana y rural, para asegurarse que los negocios cumplan con las medidas sanitarias para evitar el aumento de los contagios.

El funcionario descarto que se contemple el cierre de los negocios, pues recalcó que los comerciantes saben cuáles con las medidas que deben de cumplir, además no se busca afectarlos, pues el único objetivo es asegurarse que no se relajen las acciones, por lo que subrayó que ya están enterados y de no cumplir se aplicará la sanción correspondiente.

"En el caso de establecimientos no esenciales como lo son gimnasios, bares y cantinas, la revisión es continua, en donde sí se han cumplido los protocolos sanitarios".

Por último el director de Protección Civil declaró que hay una disminución de fiestas y reuniones sociales durante los últimos fines de semana.