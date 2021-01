No hay exaltados para el Salón de la Fama de las Grandes Ligas

Por novena ocasión en 77 años de votaciones y por vez primera desde 2013, el Salón de la Fama del Beisbol Profesional en Cooperstown, Nueva York, no tendrá nuevos inquilinos. Ninguno de los 25 candidatos propuestos para este 2021, cumplió con el requisito de reunir al menos 75 por ciento de los votos emitidos por especialistas.

El anuncio se realizó ayer mediante una ceremonia especial transmitida a través de la cadena televisiva oficial de las Ligas Mayores de Beisbol, en la que se tenía la expectativa de que al menos uno de los candidatos pudiera alcanzar los votos suficientes para convertirse en un nuevo "Inmortal" del "Rey de los Deportes". Esa esperanza era el pitcher Curt Schilling, quien se quedó corto en sus aspiraciones, al recibir apenas el 71.1 por ciento de los votos, apenas 16 votos le privaron de cumplir la META de vida para todo pelotero que llega a Las Mayores.

Fue el presidente del Salón de la Fama del Beisbol Profesional, Tim Mead, quien sin mucho preámbulo anunció que la Clase 2021 estaría desierta, marginando así, además de Schilling, a estrellas como Barry Bonds y Roger Clemens, quienes el próximo año tendrán su décima y última oportunidad de aparecer en las boletas para ser elegidos por los miembros de la Asociación de Escritores de Beisbol de América (BBWAA, por sus siglas en inglés), responsables de escoger a quienes merecen el inigualable honor de ser entronizados en el recinto de los inmortales.

MÁS ALLÁ DEL DIAMANTE

Los números, estadísticas y legado que han dejado Schilling, Bonds y Clemens, no son cuestionados por los votantes, pero lo que sí consideraron fuertemente los miembros de la BBWAA, fueron los aspectos personales de cada uno de los candidatos, para juzgar que no tenían los merecimientos para ingresar al Salón de la Fama. Claro ejemplo de ese repudio, fue el récord implantado en esta votación, de 14 boletas entregadas en blanco, sin votos, el mayor número de abstinencias en toda la historia.

Al inicio de la ceremonia de anunciación, se presentó un video en recuerdo de los diez miembros del Salón de la Fama que han fallecido durante los meses recientes, como Bob Gibson, Whitey Ford, Joe Morgan, Tom Lasorda y el más reciente, Hank Aaron. Después de la proyección del video, el presidente del recinto, Tim Mead, hizo referencia a los aspectos que toman en cuenta los votantes para emitir sus sufragios, subrayando que además de los logros en el diamante y sus contribuciones para sus respectivos equipos, se evaluaron condiciones como el deportivismo, honorabilidad y disciplina, quizá esos fueron los strikes que "poncharon" a Schilling, Bonds y Clemens.

NO BASTAN LAS ESTADÍSTICAS

Curt Schilling ganó tres Series Mundiales, incluyendo heroicas actuaciones con Diamantes de Arizona y Medias Rojas de Boston, fue nominado 6 veces al Juego de Estrellas, Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y Jugador Más Valioso de la Serie Mundial 2001, honor que compartió con Randy Johnson. Un pitcher dominante que ponchó a 3 mil 116 bateadores en su carrera de 20 años en Las Mayores, pero tras retirarse, ha incurrido en comentarios de odio hacia personas transgénero, musulmanes, periodistas, entre otros, lo que le ha acarreado olas de críticas.

Luego de no ser electo al Salón de la Fama del Béisbol, quedándose corto por 16 votos, Schilling anunció que no tiene intenciones de mantener su nombre en la boleta de la Asociación de Escritores de Beisbol de Estados Unidos para el 2022, el que sería su décimo y último año de elegibilidad. "No voy a participar en el último año de la votación", escribió Schilling en una carta al Salón de la Fama que compartió en las redes sociales. "Estoy pidiendo que me retiren de la boleta". La Junta Directiva del Salón anunció que discutirá esa petición en su próxima asamblea.

16 VOTOS le faltaron al exlanzador Curt Schilling para entrar al Salón de la Fama.

Barry Bonds es el "Rey de los Jonrones" en las Grandes Ligas, rompió el récord de 755 cuadrangulares de Hank Aaron y terminó con 762 vuelacercas en una carrera de 22 años, récord que permanece hasta nuestros días. 7 veces Jugador Más Valioso, asistió a 14 Juegos de Estrellas, 2 títulos de bateo, 8 Guantes de Oro, 12 Bates de Plata, números imponentes, dignos de un súper estrella y un miembro del Salón de la Fama, pero su vínculo con sospechas de doping con anabólicos esteroides, además de acusaciones de violencia doméstica, lo han marginado del Salón durante nueve años.

"El Cohete" Roger Clemens fue uno de los pitchers más dominantes de su generación, brillando con equipos como Yanquis y Medias Rojas, ganó 7 premios Cy Young y 7 campeonatos de efectividad, doble ganador de la Serie Mundial e increíblemente doble ganador de la Triple Corona de pitcheo, un fuera de serie que acudió a 11 Juegos de Estrellas. Sin embargo, su nombre también aparece en el escándalo de uso de esteroides y se le descubrió manteniendo una larga relación amorosa con una cantante que apenas tenía 15 años de edad, cuando Clemens la conoció.

El mensaje de la Asociación de Escritores de Beisbol de América es contundente: no es suficiente una carrera ejemplar en el terreno de juego, se debe replicar fuera de él, para lograr ser inmortalizado en el Salón de la Fama. Aunque no hubo elegidos en este 2021, sí habrá una ceremonia de entronización: el gran Derek Jeter, Larry Walker, Ted Simmons y Marvin Miller recibirán su nicho el próximo 25 de julio, ya que su exaltación fue pospuesta durante el año pasado, debido a la pandemia.