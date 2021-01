Regina Pavón da de qué hablar por su trabajo en Monarca y Oscuro deseo

En los últimos meses, Regina Pavón ha acaparado titulares en la prensa y menciones en las redes sociales gracias a su trabajo en Oscuro deseo y Monarca.

La actriz se ha ganado la aceptación del público gracias a sus personajes de "Zoé" y "Lourdes", los cuales han enfrentado situaciones complejas en las tramas de dichas series de Netflix.

No hay duda de que Pavón es una actriz prometedora de la industria del entretenimiento. La joven charló en exclusiva vía Zoom con El Siglo de Torreón de su labor histriónica y además reveló detalles de su vida personal, como su gusto por actividades que le eleven la adrenalina.

¿Cómo estás?

Muy bien, muy contenta, gracias.

¿Conoces Torreón?

"No, pero uno de mis mejores amigos es de allá. En general el norte de México se caracteriza por su comida y Torreón no es la excepción, según me ha contado.

La segunda temporada de Monarca ha sido un éxito. ¿Qué nos comentas de esta serie producida por Ventanarosa Films de Salma Hayek y Lemon Films?

Estoy agradecida con los productores por haberme incluido en este proyecto y por haber confiado en mí. Estoy también agradecida con la gente por todos los comentarios tan lindos que han hecho en redes sociales hacia el proyecto.

A tu personaje, "Lourdes", le pasa de todo, lleva una vida muy complicada, ¿no es así?

Pobrecita, le ocurre cada cosa. Es uno de los personajes más complejos de mi carrera; ha sido un reto grande, sobre todo por el hecho de estar ante tantos Arieles como lo son Irene Azuela, Juan Manuel Bernal, a quienes admiro mucho. Trabajar con ellos ha sido un honor y en cuanto a "Lourdes", vimos cómo pasa por un proceso de rehabilitación muy complejo.

Lo que le pasa tu personaje, ¿llegó a perturbarte a ti como Regina?

Sí, porque en mi lógica me parece absurdo autodestruirte conscientemente. Cuando empezó la primera temporada, ella ya estaba rehabilitada, pero lo hace por las razones incorrectas porque cree que ella es indispensable para la casa, ya que adopta el papel de la mujer cuando su mamá fallece. "Lourdes" se mantenía sobria porque se sentía necesitada, pero cuando se da cuenta de que su familia no necesita a nadie para ser feliz ella vuelve a caer en vicios. Me perturbó un poco la forma de operar de "Lourdes", un tanto oscura. Vimos como ella a veces se fastidiaba a ella misma con el fin de molestar a su padre.

¿Monarca se hizo en tiempos de pandemia?

Una parte sí. Faltaba muy poco para terminar cuando llegó la contingencia, entonces descansamos y luego ya retomamos las grabaciones con medidas de sanidad.

Esta segunda temporada cuenta con nuevos actores. ¿Qué tal fue el ingreso de artistas como Fernanda Castillo y Alex de la Madrid?

Llegaron a darle un realce a la serie. En especial le tengo mucho cariño a Fernanda, la admiro y la quiero mucho. A Alex lo quiero mucho también.

¿Cómo está Fernanda luego de los problemas de salud que tuvo?

No he podido hablar con ella, espero se encuentre muy bien. Ella es muy fuerte y seguro se recuperará.

¿Cuál te gusta más, la primera o la segunda temporada de Monarca?

Sin duda, la segunda. Como actriz me tocó jugar con más cosas interesantes en esta segunda temporada, pero las dos me parece que son un complemento perfecto porque han desglosado los personajes de una manera excelente.

Vienes también de gozar del éxito de Oscuro deseo. ¿Qué nos cuentas de esta serie, que ya alista su segunda temporada?

No saben qué divertida nos pusimos con esa serie. A diferencia de Monarca, el elenco acá somos muy pocos, así que nos volvimos como una familia. Ha sido un proyecto que me ha dejado cosas maravillosas, como trabajar con Alex, con Maite, con Erick Haysser. Aprendí mucho de ellos, yo los veía actuar y decía "yo quiero ser como ellos" y miren, se concretó este sueño.

En la trama, Maite es tu madre. ¿Qué tal la química que se generó entre ustedes?

La gente habla muy bien de ella y cuando la conocí lo confirmé. Siempre está de buenas, ella siempre anda muy optimista y eso lo contagia.

En Oscuro deseo encarnas a "Zoé", una joven que gracias al amor que siente por su mejor amiga descubre que es gay. ¿Cuál fue el reto a la hora de ponerte en sus zapatos?

Traté de hacerlo con el mayor respeto. Mi personaje tenía la misión de comunicar cuál es el proceso que se vive cuando estás descubriendo tu sexualidad como adolescente y te das cuenta de que eres gay. Vemos qué pasa por la cabeza de alguien que descubre su orientación sexual y se enfrenta a que debe dar una explicación al mundo de cómo es porque malamente así nos han educado. "Zoé" tiene mucho miedo de ser ella misma y eso la mete en problemas.

Con "Zoé" y "Lourdes", el público ha visto tu capacidad interpretativa al encarnar personajes nada sencillos; no puedes negar que ambos te han hecho crecer como actriz.

Claro que sí me han hecho evolucionar. Trato de ver mis trabajos, no solo los actuales sino también los pasados. A veces me veo en trabajos de años pasados y noto aspectos míos que no me gustaron y cuando te ocurre eso quiere decir que has evolucionado.

Ante la trascendencia que han logrado los contenidos de las plataformas, ¿crees que en un futuro logren desplazar a los canales de TV abierta o las telenovelas?

En general todo va cambiando; como muchos dicen, "hay que renovarse o morir". Estamos en un momento en el que la vida es frenética, independientemente de la pandemia. Hoy en día hay mucho qué hacer y gracias a las plataformas podemos ver lo que nos gusta cuando tengamos tiempo, en relación con la TV, y creo que eso ha sido parte del éxito de las plataformas.

¿Cuál fue la última serie que viste?

Acabo terminar de ver la última temporada de Vis a Vis y ahora estoy viendo Bridgerton.

¿Ya viste WandaVision, serie de moda de Disney+?

No, no he podido y es que no sé si la vaya a comprender porque no he visto muchas películas de Marvel.

Si fueras heroína, ¿quién te gustaría?

Una versión femenina de Doctor Strange.

¿Qué disfrutas de la vida?

Soy muy simple. Tengo mucha energía, siempre ando de arriba para abajo, por eso es que con esto de la pandemia me ha desesperado. Me encanta caminar por la playa, estar con mi familia y con mis perritas. Me gusta hacer cosas que me eleven la adrenalina.

Más de Regina Pavón

Talento joven

*Nació el 13 de noviembre de 1988 en la Ciudad de México.

*Desde muy pequeña sintió afinidad con la actuación.

*Su primera aparición en televisión fue en la telenovela estadounidense La patrona, donde interpretó en varios episodios a "Gabriela Suárez".

*En 2016 obtiene su primera oportunidad en la pantalla grande con el protagónico juvenil de "Mónica" en la película mexicana No manches Frida.