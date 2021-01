Se acerca torneo de La Amistad en GP

ontinúan abiertas las inscripciones para el Torneo de Golf de La Amistad en su edición 2021, que se llevará a cabo el próximo sábado 13 de febrero en el tradicional campo del Club Campestre Gómez Palacio.

PECULIAR FORMATO

Golfistas de los diversos municipios de la Comarca Lagunera han mostrado gran interés por tomar parte en este certamen que se jugará a partir de las 9:00 horas y que representa el primer torneo del año 2021 en los campos de la región. El profesional de golf del añejo club ubicado en la colonia Las Rosas, Francisco Contreras, sigue recibiendo las inscripciones de las parejas que se preparan rumbo a la ronda de 18 hoyos, esperando llegar pronto al cupo estimado de 100 jugadores, quienes deberán seguir los respectivos protocolos y recomendaciones de las autoridades de salud.

Además de la oportunidad de comenzar el año competitivo, los golfistas están entusiasmados por este torneo, debido al formato en que se jugará, el cual no se utiliza con frecuencia y es una buena manera de poner a prueba las habilidades de cada jugador. Los primeros seis hoyos de la ronda se jugarán en la modalidad de Bola Baja, los siguientes seis serán en formato A Go Go y los finales seis se jugarán en Golpe Alterno, lo que otorgará una dosis de diversión al torneo; se jugará en parejas, al 80 por ciento de su respectivo hándicap, en una única categoría.

Se premiará con dinero en efectivo a las cinco parejas que ocupen las primeras posiciones en la clasificación final; no se contará con actividades sociales, para evitar la conglomeración de personas e inhibir así los riesgos de contagios.