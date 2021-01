Hecho aislado, robo en autobús: alcalde de Torreón

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, calificó como un "hecho aislado" el supuesto asalto violento ocurrido en un camión de ruta que circulaba por la zona Alianza de la ciudad, hechos registrados días atrás y que se viralizaron en redes sociales el martes.

El mandatario local informó que ese tipo de situaciones ocurren en otros lugares de manera regular, principalmente en el Estado de México, donde delincuentes aprovechan el transporte público para despojar de dinero y pertenencias a pasajeros y choferes. En ese sentido dijo que no existen antecedentes recientes de ese tipo de atracos en Torreón, por lo que confió en que las autoridades correspondientes investiguen y den con los presuntos responsables.

"Muy lamentable, me parece un hecho aislado, no es una costumbre aquí en Torreón, habrá que investigar, habrá que dar con los delincuentes para que entiendan que esto no debe hacerse… No tenemos alguna otra situación de esta naturaleza, como tú dices, es muy común en el centro del país, sobre todo en los vehículos de transporte colectivo que conocemos como peceras, donde a veces van los vehículos llenos, se suben algunos delincuentes, se ponen de acuerdo y asaltan a la gente... Es un hecho aislado, pero esperamos que se pueda dar con los delincuentes", indicó.

A pesar de que de esta situación no se generó reporte oficial ante las corporaciones de seguridad, el alcalde indicó que se tiene información de que el presunto asalto ocurrió a bordo de una unidad de la Ruta Sur Dalias, justo cuando circulaba cerca del Mercado Alianza.

Durante el mismo martes Zermeño profundizó que se tiene la expectativa de que las cámaras de videovigilancia, ubicadas en diversos puntos de la ciudad, aporten imágenes sobre lo ocurrido, de forma que la Fiscalía General del Estado (FGE) pueda tener elementos para ubicar y detener a los presuntos responsables en los próximos días.

También llamó a la ciudadanía a procurar la herramienta de la denuncia en ese tipo de delitos y evitar realizar acciones como enfrentarse a los presuntos delincuentes, pues en todo momento se debe cuidar la integridad y dejar que las corporaciones de seguridad hagan la parte que les corresponde.