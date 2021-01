Carlos Acevedo habla de la importancia de no permitir goles

El plantel de los Guerreros del Santos Laguna realizó ayer su segunda sesión semanal de entrenamiento en Territorio Santos Modelo, de cara al duelo ante las Águilas del América, en el que tienen dos objetivos: seguir sumando puntos y mantenerse sin goles recibidos.

Los dirigidos por Guillermo Almada preparan a conciencia el choque ante una Águilas que se han visto sacudidas por temas de COVID-19, reportando contagios en el plantel de su primer equipo e igualmente de su representativo Sub 20. Sin embargo, la preocupación de los Guerreros no pasa por tener riesgos de contagios, sino por la calidad de jugadores con los que cuenta el equipo dirigido por Santiago Solari, al que intentarán neutralizar en zona defensiva para una vez recuperado el balón, buscar atacar para hacer goles que les permitan aspirar a la victoria; el plantel albiverde sostendrá hoy un nuevo entrenamiento en TSM, afinando la táctica a utilizar el próximo domingo.

TIENEN BUEN PLANTEL

El actual capitán del equipo, el guardameta Carlos Acevedo, charló ayer en una conferencia de prensa virtual, donde compartió las virtudes de sus próximos rivales: "sabemos que América tiene un gran plantel, por ahí si tienen una o dos bajas, las pueden suplir sin problema, entonces estamos esperando un buen partido, pulir detalles en defensiva y en base a eso vamos a poder ganar partidos", dijo.

"Creo que el América tiene gran plantel, conocemos su historia, el gran equipo que es. Pero estamos enfocados en la parte defensiva, porque si cumplimos con ello nos acercamos más al triunfo, es importante pulir los detalles y sería bueno para nosotros y la afición el poder ganarle al América", agregó Acevedo, quien defiende una portería que no ha permitido ni un solo gol durante los primeros tres partidos del torneo Guardianes 2021.

DEFENSA SÓLIDA

La muralla que han levantado los Guerreros para cerrar la portería a los rivales, es custodiada por Acevedo, pero el capitán albiverde comparte el mérito con los zagueros: "es un esfuerzo en equipo, en la parte defensiva, si vemos las jugadas en las que nos tiran a gol, todos estamos tratando de atajar el balón, creo que hay que darle mérito a Félix, a Mathéus, a Jonathan Díaz, a todo el equipo, yo considero que es un esfuerzo colectivo".

9 ATAJADAS suma Carlos Acevedo en el torneo, destacando un penal ante los Tigres.

El también canterano Jonathan Díaz, ha respondido a la confianza y la responsabilidad de integrar la zaga defensiva, cumpliendo con buenas actuaciones, aunque una lesión podría cortar ese buen paso, algo que espera Acevedo, no suceda: "todos hemos estado muy contentos con sus actuaciones, ha crecido mucho. Trae una lesión, el club está evaluando y en su momento darán a conocer lo que le está pasando, yo platiqué con él y me dice que se siente bien, al parecer, afortunadamente no es tan fuerte, pero debemos esperar por una información del club", expresó.

A CUIDARNOS DEL COVID-19

Ante los contagios de COVID-19 que se han presentado en el plantel del América, Acevedo asume el riesgo de meterse a compartir la cancha con sus jugadores, pero asegura que no es algo que les incomode, porque ese riesgo está presente en todos los sectores de la vida: "el temor está en todo el mundo, no solamente en los jugadores o los partidos, estamos pasando por una situación complicada de salud, afortunadamente ya estamos con el tema de las vacunas y va avanzando. El temor sí existe, pero hoy lo importante es cuidarnos, sobre todo por la familia".

"Es importante el cuidarnos, si se puede dar un autógrafo con las medidas, el cubrebocas y distancia, por supuesto que se va a dar. El seguir lo que nos dice el gobierno, la misma sanidad, es importante para cuidarnos todos, no solamente aficionados y jugadores, sino todos… considero que con una buena medida de distancia, gel, el cubrebocas, es muy importante para nosotros el no exhibirnos, podemos cometer un error como el salir a un café y te fotografíen. Considero que son correctas las sanciones, porque es para el bien común, solamente deben quedar muy claras", comentó, en torno a la posibilidad de que la Liga MX pueda implantar sanciones a jugadores, por temas relacionados a la pandemia.

SELECCIÓN MEXICANA

Debido a sus buenas actuaciones, Carlos volvió a ser colocado en el radar de la selección nacional mexicana, debido a los comentarios de la prensa especializada, los cuales toma con calma el canterano santista: "hay que tener mucha mesura en ese tema, por supuesto que es algo que tengo anotado en mis objetivos personales. Con buenas actuaciones, regularidad y sobre todo que le vaya bien al club, las selecciones nacionales van a voltear a ver al club. Si algún día se da la oportunidad de defender el arco de la selección mexicana, por supuesto que estoy preparado".