Acura TLX reclama su estatus

El nuevo Acura TLX busca reclamar ese status de desempeño y lujo que hace algunos años ayudó a la marca a no solo ser "Hondas con detalles extras". Tanto así, que Acura está apostando a que este modelo sea su buque insignia con variantes Type-S, un nombre que no veíamos desde hace mucho en la marca.

Fiel a los trazos que vimos como concepto, el TLX 2021 es, sin duda, uno de los autos de su segmento más atractivos. Las líneas en el cuerpo de la carrocería son agresivas y dan la sensación de que es un auto poderoso. Las proporciones crecen en comparación a la generación anterior y el largo cofre nos hace pensar que se trata de un modelo que aloja un gran motor. Para esta versión no es así, pero ese tema se tocará más adelante.

Entre los cambios más destacados para el Acura TLX 2021, en materia de diseño encontramos el grupo de iluminación en ambos extremos completamente nuevos, con líneas más angulares y agresivas. La parrilla crece en tamaño significativamente y el gran logo de la marca no es 3D, porque detrás alberga un radar que apoya a los asistentes de conducción. El sedán de lujo de Acura gana presencia en el camino con proporciones más largas, bajas y anchas, pero esto juega ligeramente en su contra cuando se trata de circular por avenidas apretadas de la CDMX o al momento de maniobrar en un estacionamiento.

Por dentro, nada nos recordará al TLX anterior, gracias a que el departamento de diseño escuchó a los consumidores y reacomodaron algunas cosas importantes del habitáculo para que resultara algo más ergonómico al momento de manejar. Las dos pantallas del sistema de infoentretenimiento pasadas fueron relevadas por una sola de 10.2 pulgadas que se controla mediante un "pad" al alcance de nuestra mano derecha. Esto es una gran mejora, ya que no tenemos que distraer la vista del camino para tratar de alcanzar la pantalla con nuestra mano.

Algunas otras funciones pueden ser controladas desde el volante, como volumen, fuente o información del clúster que, a diferencia de algunos de sus competidores, no es completamente digital, y mantiene el tacómetro y velocímetro análogos. Esto no es un punto negativo y, desde nuestro punto de vista, mantiene cierto toque de lujo a la "vieja escuela" que muchos clientes sabrán valorar. No obstante, es probable que otro grupo de posibles compradores esté atraído por propuestas más tecnológicas.

En cuanto a mecánica, la versión que, por el momento, llegó a México echa mano de un motor de 2.0 litros turbocargado (compartido con RDX y el Civic Type-R), que genera 265 caballos de fuerza y 280 lb-pie de torque. Este bloque está emparejado a una caja automática de 10 velocidades y al excelente sistema de tracción integral de Acura.

Atrás quedaron los días en los que se percibía al TLX como un sedán pesado y poco ágil. El nuevo TLX se mueve con soltura en las autopistas y con una firmeza impresionante sin importar lo cerrada que sea la curva que se le presente. Gran parte de esto es gracias al uso del sistema de tracción integral SH-AWD que, en mi opinión, solamente es superado actualmente por el esquema utilizado por Subaru, una firma que nació en los rallies.

Otro punto a su favor es el uso de una nueva plataforma dedicada específicamente para este modelo pues, sin duda, eleva los estándares de manejo para el TLX 2021. Es más ágil, resistente y menos pesado y si así se desempeña con el motor más pequeño, no podemos dejar de pensar en cómo se comportará la opción con motor V6 o la futura variante Type S que tendrá más de 350 caballos de fuerza.

Para evaluar si vale la pena o no el nuevo Acura TLX, es necesario entender dónde se ubica. En su segmento tiene rivales duros de vencer como el BMW Serie 3, Mercedes-Benz Clase C y el Audi A5, por lo que destacar como el mejor no es fácil. No obstante, el nuevo Acura TLX tiene todas las cartas necesarias para jugar una gran mano en el póquer del segmento de lujo. Gracias a una buena plataforma, excelente calidad interior y tren de poder solvente con manejo sobrio, que puede dejar un buen sabor de boca.

Como en todo juego de cartas, quizá lo único que le hace falta es un poco de suerte y una oferta comercial más favorable, pues en precio está casi a la par de los arraigados nombres de las marcas alemanas.