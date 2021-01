Joya de José Samayoa en triunfo de Naranjeros

Un auténtico recital de pitcheo, ofreció anoche el derecho José Samayoa para llevar al equipo de su tierra natal, los Naranjeros de Hermosillo, a blanquear a los Tomateros de Culiacán y vencerlos en tremendo juego por pizarra de 1 a 0, para tomar ventaja de 3 victorias a 1 en la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico.

DOMINANTE

El derecho que fue firmado por Felipe Rodríguez para la organización de Vaqueros Laguna, pero que luego fue traspasado a los Leones de Yucatán en los nefastos movimientos producto de la multipropiedad, lució dominador por completo ante una ofensiva Guinda que apenas logró pegarle 2 hits al lanzador Naranja, que estuvo magistral sobre la lomita de las responsabilidades. Su contraparte, Manny Barreda, no desentonó y también estuvo a la altura de las circunstancias, pero un descuido ante el ligamayorista Isaac Paredes le costó aceptar la carrera de la diferencia y sufrir el descalabro.

Los aficionados presentes en el estadio de los Tomateros disfrutaron de un sensacional duelo de pitcheo en este cuarto juego de la gran final, con los dueños de casa buscando empatar el compromiso y los sonorenses tratando de ponerse en la antesala del título. Con la ventaja de 3 a 1 en la serie, Naranjeros podría ceñirse el campeonato esta misma noche y sellar su boleto a la Serie del Caribe Mazatlán 2021, pero los Guindas intentarán alargar el compromiso y obligar al regreso hacia el estadio Sonora, con el afán de seguir soñando con el bicampeonato.

LUCEN LOS PITCHERS

Samayoa y Barreda respondieron con creces a la confianza de sus mánagers, Benjamín Gil por parte de los Tomateros y el gomezpalatino Juan Navarrete con los Naranjeros, gestándose un sensacional duelo de lanzadores durante los dos primeros tercios del juego. Colgando cero tras cero en la pizarra, los abridores mantuvieron el suspenso, aunque los visitantes amenazaron poniendo corredores en posición anotadora, Manny se las ingenió para mantener el empate, mientras que Samayoa no permitió imparable sino hasta el cuarto inning, cuando Ramiro Peña pegó una línea de hit hacia el jardín central, rompiendo el "No - No".

6 MIL 443 aficionados asistieron ayer al cuarto partido de la serie final.

Cada uno de los abridores colgó cinco argollas, pero finalmente en la apertura del sexto capítulo, llegó la primera y única carrera del encuentro: tras dos outs, José Cardona negoció base por bolas, el cubano Yadiel Hernández pegó hit hacia el jardín derecho para colocar corredores en las esquinas y siguió el infielder de los Tigres de Detroit, Isaac Paredes, para pegar un doblete contra la barda del izquierdo, llevando a Cardona hacia el pentágono. Tras lanzar 7 entradas en blanco, recibiendo apenas 2 hits y recetando 6 ponches, Samayoa recibió el apoyo de los relevistas Robinson Leyer y Noel Fernando Salas, cada uno lanzó un inning sin daño para preservar la victoria; mérito del cuerpo de lanzadores Naranjeros, es que no otorgaron ni una sola base por bolas en el juego.

Hoy se disputará el quinto juego de la serie a partir de las 20:00 horas, tiempo de La Laguna, los probables abridores son el californiano Ryan Verdugo por los Naranjeros y el nicaragüense Juan Carlos Ramírez por Culiacán, que lucha por su vida.