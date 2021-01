¿Quién es Jorge Hank Rhon, candidato del PES a la gubernatura de Baja California?

El empresario Jorge Hank Rhon se registró este martes como candidato ciudadano por el Partido Encuentro Solidario (PES) para competir por la gubernatura de Baja California.

"Yo no he dejado mi partido, soy un candidato ciudadano. Yo vengo a tratar de gobernar Baja California y con los bajacalifornianos y por consiguiente con todos los partidos entonces ¿Quién no está de acuerdo con gobernador para todos?", explicó a la prensa el ex alcalde priísta.

Se sabe que el encargado de las negociaciones para que Hank Rhon quedara como candidato a la gubernatura de Baja California fue Eduardo Bernal Martínez, quien fuera delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI hasta el pasado 27 de diciembre de 2020, cuando decidió renunciar por el bloqueo de la dirigencia nacional para postular a Hank Rhon.

No obstante, Hank Rhon no recurrió al PES como primera opción para pelear por segunda vez por la gubernatura de Baja California, pues antes buscó al Partido Baja California, en donde las negociaciones no tuvieron éxito debido a una filtración sobre la posible candidatura, y al Partido Redes Sociales (PRS) de la maestra Elba Esther Gordillo, resultando en la negativa de la sindicalista respecto a la participación del empresario.

La primera vez que el político compitió por la gubernatura fue en 2007 cuando fue nombrado candidato por la "Alianza para que Vivas Mejor", conformada por el PRI, el Partido Verde y el PEBC; sin embargo, perdió frente al panista José Guadalupe Osuna Millán.

Esto sucedió después de que Hank Rhon fuera presidente municipal de Tijuana, un cargo al que llegó el 1 de noviembre de 2004, de la mano del PRI.

Entre la polémica

Jorge Hank Rhon ha demostrado ser una figura polémica y podría decirse que viene de familia pues Jorge y su hermano Carlos Hank Rhon han aparecido en diversas ocasiones en los titulares de medios nacionales e internacionales. Después de la muerte de su padre, Carlos Hank González, una importante figura política del PRI y fundador del Grupo Atlacomulco, los hermanos Hank Rhon heredaron negocios y relaciones políticas de gran relevancia.

Jorge Hank es dueño del negocio de apuestas Grupo Caliente que posee el hipódromo llamado Agua Caliente, un canódromo, hoteles, zoológico privado, comercios y una cadena de centros de apuestas con sucursales en 19 estados de la República Mexicana.

Proceso señala que el predio de 83 hectáreas sobre el cual está edificada la casa de apuestas Grupo Caliente, el canódromo, el estadio de los Xolos de Tijuana, una plaza comercial, la residencia-zoológico y el exclusivo fraccionamiento Puerta de Hierro, está inscrito en el Registro Público de la Propiedad y en el Catastro Federal como propiedad de la nación.

Debido a esto, Jorge Hank fue denunciado penalmente por fraude y despojo de bienes a la nación en 1993 por vender y usar para otros fines 20 hectáreas del predio mencionado a la empresa Inmuebles y Desarrollos Peninsulares para la construcción de un fraccionamiento.

Además, la familia Hank es dueña del equipo de fútbol de primera división Xolos de Tijuana, así como del equipo de segunda división Dorados de Sinaloa. En 2011, los Xolos fueron amenazados con retirarles su afiliación en la primera división debido al arresto de Jorge Hank Rhon. Finalmente, la desafiliación no ocurrió porque Jorge Alberto Hank, hijo de Hank Rhon, argumentó que Grupo Caliente sólo era patrocinador del conjunto deportivo y que su padre no aparece en los documentos de Xolos.

En aquella ocasión, el polémico político y empresario fue detenido luego de que el ejército mexicano entrara a una de sus casas y encontrara un arsenal conformado por 40 armas largas, 40 cortas, 70 cargadores, más de 9 mil cartuchos y una granada, como reportó El País.

Sin embargo, Hank Rhon fue liberado días después de su arresto luego de que un juez descartara los cargos en su contra debido a una supuesta insuficiencia de evidencia. Después, se interrogó al empresario en relación con diversos casos de homicidio, incluyendo el de la novia de su hijo en 2009, como reportó Insight Crime; el juez determinó no mantenerlo en arresto mientras el gobierno investigaba tres posibles cargos de asesinato en su contra.

Además de narcotráfico, "lavado" de dinero y corrupción, Jorge Hank Rhon ha sido acusado de asesinato. En este último caso, se le relaciona con el asesinato de Héctor Félix Miranda, un periodista del semanario independiente de Tijuana ZETA que fue un duro crítico de la familia Hank. La investigación mostró que los asesinos de "El Gato" eran guardias de seguridad de empresas de Jorge Hank y uno de ellos también habría trabajado para Carlos Hank González. Sin embargo, no hubo consecuencias para Hank Rhon, aunque los dos guardias de seguridad fueron condenados por el crimen, uno de los cuales salió libre en 2015 y volvió a ser su guardaespaldas.

También se le conoce por extravagancias que van desde poseer cientos de animales exóticos – como leopardos, tigres blancos y siberianos, leones, osos grises, camellos, búfalos y avestruces – y hacer cruzas extrañas entre ellos, hasta beber tequila fermentado con pene de tigres, leones y perros, así como soltar frases como "las mujeres son mi animal favorito".

En 1995, Hank Rhon fue detenido en el aeropuerto de la Ciudad de México por llevar su equipaje lleno de objetos de marfil, piedras preciosas y cuatro abrigos de piel de ocelote. En esa ocasión, el empresario fue liberado después de 11 horas y tras pagar 150 mil pesos de fianza. También se conocieron casos en que participó en la compra ilegal de especies en peligro de extinción, como un tigre blanco y un gorila, y se le adjudica el traslado ilegal de la ballena Keiko para el parque de diversiones Reino Aventura, ahora Six Flags, como también reportó Proceso.

Una larga lista de esposas e hijos

El exalcalde de Tijuana ha registrado 21 hijos como suyos, de los cuales algunos son biológicos y otros adoptados. Asimismo, a sus 62 años se ha casado en cuatro ocasiones.

Su primera esposa fue Dolores Inzunza, hermana del panista Jorge Inzunza Armas y con quien se casó en 1979. Con ella tuvo a sus hijos César, Jorgealberto y María Hank Inzunza. No obstante, su matrimonio atravesó una crisis por el nacimiento de Carlos Emilio Hank Talancón, fruto de un breve romance del político con Marcela Talancón. Dolores Inzunza y Jorge Hank se separaron ocho años después.

Después, Jorge Hank Rhon se casó con Minerva Krauss, representante de belleza en el certamen Miss Baja California 1983, con quien tuvo cinco hijos: Sergio, Jorge, Tigre, Lobo y María Hank Krauss. Este matrimonio duró seis años.

En su libro "La liturgia del tigre blanco", Daniel Salinas Basave afirma que en esa época Jorge Hank Rhon tuvo un hijo con una mujer estadounidense, a quien llamó David, pero se desconocen más datos.

Posteriormente, Hank Rhon se casó con María Elvia Amaya en 1996, quien ya tenía hijos y a quienes el empresario adoptó: Alejandro Hank Amaya, Mara Hank Amaya, Ana Guadalupe Hank Amaya, Carlos Andrés Hank Amaya, José María Hank Amaya y Rodrigo Hank Amaya, quienes son hijos del hotelero Alejandro de la Vega Valladolid. Además, juntos tuvieron a María Guadalupe, Jorgecarlos y su gemela Nirvana. Por desgracia, su matrimonio concluyó en 2012 debido a la muerte de María Elvia Amaya, quien no logró ganar la batalla contra el cáncer.

Actualmente, Jorge Hank Rhon está casado con Carolina Sol Kabande, quien es hija del empresario hotelero Héctor Kabande, dueño de los hoteles Lucerna en Tijuana, Mexicali, Ensenada, Ciudad Juárez y Culiacán. La boda tuvo lugar en 2018 cuando ella tenía 28 y él 62 y ese mismo año se supo que nacerían sus mellizos, Jorel y Oso.