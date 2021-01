¿Qué es el cremor tártaro y para qué se utiliza?

Si eres fan de la repostería, te gusta hornear con frecuencia y probar nuevas recetas, seguramente te has cruzado con el cremor tártaro, un ingrediente que al contrario de lo que te pueda indicar su nombre, no es cremoso, sino es un polvo blanco de apariencia similar al bicarbonato de sodio o el polvo para hornear, al igual que estos, se utiliza en distintas recetas de panadería y repostería.

Si alguna vez te has topado con este ingrediente en alguna receta y no tienes idea de qué se trata, cómo se usa y con qué lo puedes sustituir, aquí te lo explicamos.

El cremor tártaro es una especie de sal cuyo nombre científico es bitartrato de potasio. Se usa en la elaboración de cremas o merengues, por ejemplo, al mezclarlo con las claras de huevo, ayuda a que se espumen y crezcan más rápido. De igual manera, ayuda a que los panes se inflen o esponjen y también le brinda cierta acidez a las preparaciones.

Si al momento de cocinar no cuentas con este ingrediente o no lo encontraste en la tienda, no te preocupes, aún sin el cremor podrás seguir elaborando tu receta.

De acuerdo al portal "The Gourmet Journal", el cremor tártaro se puede sustituir con polvo para hornear, siempre y cuando la receta use cremor y bicarbonato de sodio. En caso que solo lleve cremor, es necesario reemplazarlo con otro ingrediente ácido como el jugo de limón o vinagre. Sin embargo, se explica que de hacer esto, es necesario que dupliques la cantidad de estos ingredientes puesto que el polvo es más potente. Es decir, si la receta te pide una cucharada de cremor tártaro, tendrás que utilizar dos cucharadas de jugo de limón o vinagre. También se recomienda aumentar el azúcar para que no se altere el sabor.