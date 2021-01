Twitter suspende cuenta de León Larregui tras mensaje contra vacuna COVID

Twitter no tardó ni 10 minutos en dar de baja la cuenta oficial de Twitter de León Larregui tras compartir un mensaje para invitar a sus seguidores a que no se vacunen contra el COVID-19.

Esto luego de que la red social anunciara las nuevas sanciones para evitar la desinformación y la publicidad a teorías conspirativas contra la pandemia.

"No se vacunen, hay tratamientos, tecnología crispr no es segura aún, es un implante en el DNA que te hará dependiente de los upgrades del imperio farmacéutico, la nueva faceta del control, de Roma! Me amenazarán o inventarán cosas de mí... pero es la verdad", publicó.

A los pocos minutos su nombre ya se encontraba en las tendencias principales de la red al descubrir que su cuenta había sido suspendida.

El cantautor no ha declarado nada en sus otras plataformas al respecto hasta el momento.