Martha Figueroa pide perdón tras comentario de Nath Campos en HOY

Luego de que conductores del programa Hoy causaran polémica tras declaraciones al aire sobre la denuncia por abuso sexual de la “youtuber” Nath Campos, la presentadora Martha Figueroa se retractó de sus dichos en la emisión.

Y es que la comunicadora junto con Andrea Legarreta y Arath de la Torre recibieron críticas tras sugerir que la celebridad de internet tenía responsabilidad de lo que le sucedió por alcoholizarse.

Ante ello, Figueroa, quien fue mayormente atacada en redes por dar a entender directamente lo anterior, decidió dar la cara para pedir disculpas, pues reconoció que se equivocó por señalar que fue una irresponsabilidad de la "influencer" por abusar del alcohol.

“No es momento de justificarme porque me equivoqué, no supe expresar el mensaje que personalmente creí. De ninguna manera creo que merecen, no solo las mujeres sino los hombres, merezcan violencia", señaló este martes en el matutino.

Asimismo, destacó que el alcohol no es ninguna justificación para un caso de abuso.

“Aunque estés hasta el cepillo, tu agresor esté hasta el cepillo, no debe suceder”.

Figueroa aseguró que se comunicó con la mamá de Nath Campos, quien es amiga suya desde hace años, para ofrecerle una disculpa.

“Como ayer se lo dije a tu madre, te ofrezco una disculpa a ti Nath y al público que se sintieron ofendidos por no decir las cosas correctas”.

Andrea Legarreta y Arath de la Torre también aprovecharon para pedir perdón.