Selena Gomez revela el día del estreno de su nueva canción Baila Conmigo

Luego del éxito de De una vez, el más reciente sencillo en español de Selena Gomez tras casi una década sin lanzar un tema musical en esta lengua, la artista de raíces mexicanas anunció la fecha de lanzamiento de una nueva canción en este idioma.

A través de sus redes sociales la cantante de 28 años anunció que será el próximo 29 de enero cuando se estrene en plataformas digitales su producción musical Baila Conmigo en colaboración con los cantantes puertorriqueños Rauw Alejandro y Tainy.

Baila Conmigo con @RauwAlejandro y @tainy disponible el 29 de enero. Presave ahora. // Baila Conmigo with Rauw Alejandro and Tainy is out January 29th. Presave Now. https://t.co/qOeEqrGnDv pic.twitter.com/yGWEaVeKMT — Selena Gomez (@selenagomez) January 26, 2021

De hecho, De una vez, su segunda melodía en español y la primera desde 2010 con Un año sin lluvia, está producida por Tainy, ganador de numerosos Grammys Latino, que cuenta en su currículum con colaboraciones de peso como Bad Bunny y J Balvin.

Esta no es la primera vez que Selena Gomez y Tainy combinan sus talentos. Los artistas trabajaron juntos en I Can’t Get Enough, su éxito de 2019, con J Balvin y Benny Blanco.

También colaboraron en Taki Taki, canción del 2018 de DJ Snake en la que también participaron Cardi B y Ozuna.

La revelación del próximo estreno de Baila Conmigo llega un día después de que Gomez compartiera en sus redes una imagen de ella captada por el lente de la fotógrafa de ascendencia mexicana Camila Falquez junto al mensaje “Próximamente”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selena Gomez (@selenagomez)