Ricardo Ferretti habla sobre André-Pierre Gignac en portugués

Ricardo Ferretti, técnico de los Tigres, concedió una entrevista en la que habló de André-Pierre Gignac, pero lo hizo hablando portugués.

Aunque el brasileño lleva en México desde 1977, "Tuca" no olvida su idioma natal.

"¿Para Barcelona Messi es caro? No. Ronaldo para el Madrid no es caro y Gignac para los Tigres no es caro, porque todos rinden futbolísticamente. Desde que llegó a la liga mexicana tiene más fama, más auge. Hoy ustedes en Europa saben de Tigres, saben de la liga mexicana, pero antes no tenían interés", mencionó el estratega de los universitarios en una charla con "Intérieur Sport" de Francia.

Ferretti nació el 22 de febrero de 1954 en Río de Janeiro, Brasil, pero llegó a tierra azteca en 1977 como jugador. Tras su retiro en 1991, se convirtió en entrenador, puesto en el que ha logrado múltiples títulos y una trayectoria que lo coloca como uno de los directores técnicos más importantes en la historia del futbol mexicano.

