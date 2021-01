'Gallo' Estrada quiere ganar con nocaut contra 'Chocolatito' González

Ocho años después de perder con Román "Chocolatito" González, el tiempo de la revancha para el campeón supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Francisco "Gallo" Estrada, se acerca. Un duelo que no solo quiere ganar, sino hacerlo por la vía del nocaut, para no dejar dudas de que ese mejor que el nicaragüense.

La cita unificatoria será el próximo 13 de marzo en Dallas, Texas, combate en el que Román González expondrá el fajín avalado por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

"Ya pasó mucho tiempo y siento que en esta categoría nos sentimos bien, me estoy preparando para noquear y para no dejar dudas. Todas las peleas son diferentes, vamos con la confianza de que ya nos conocemos, son casi nueve años de la pelea que dimos, ahora será mejor, porque llegamos como campeones. Así que con la preparación física que tenemos, podemos ganar, estoy ansioso de esa pelea", compartió Estada en conferencia.

Con más de cuarenta batallas en su palmarés, 23 de ellas ganadas por la vía rápida, Estrada sabe que pueden ofrecer un duelo memorable. "Va a ser una pelea de pesos chicos que hace tiempo no hay, y siento que la gente la va a recordar. La anterior pelea no fue en mi peso y me afectó bastante, ahora dos categorías arriba llego con más experiencia y eso puede hacer la diferencia. Estoy ansioso para que llegue, me siento igual de motivado, llego como si no fuera campeón y la gente es la que va a salir ganando".

Ha tenido una preparación, en la que al igual que el resto de los pugilistas, enfrenta a un rival invisible y peligroso, producto de la pandemia de coronavirus. "Antes de la pelea con Carlos Cuadras me dio Covid, así que ahora nos hemos cuidado mucho, primero por salud, después para que no se caiga la pelea, ya todo lo demás es ganancia".

