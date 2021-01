Yo no voy a renunciar: director de ISSSTE de Torreón

Alejandro Gómez Alvarado, director del Hospital General del ISSSTE "Dr. Francisco Galindo Chávez" de Torreón se defendió de las acusaciones vertidas por el personal que protestó ayer por una supuesta falta de transparencia en la aplicación de vacunas contra el COVID-19 y en la contratación de recursos humanos para fortalecer la atención durante la pandemia.

Negó lo anterior y dijo que las plataformas de vacunación son confidenciales y que no pueden ser reveladas públicamente dado que aparecen datos personales de los profesionales sanitarios considerados para recibir la dosis. Asegura que el 100 por ciento del personal activo de este hospital ya recibió la primera dosis mientras que el 30 por ciento ya tiene suministrado el segundo biológico.

"Hablar de (falta de) transparencia cuando tenemos al 100 por ciento de vacunas, pues yo creo que no tiene ningún sentido".

Sin embargo, mencionó que quedaron pendientes algunos trabajadores de vacunarse debido a que dentro de los lineamientos que establece la Secretaría de Salud, "hay criterios de exclusión para la aplicación de la vacuna, estos criterios son enfermedades como diabetes, hipertensión descontrolada, pacientes con cáncer o con enfermedades autoinmunes que están tomando medicamentos inmunosupresores, todavía no pueden ser vacunados todavía porque no se sabe los efectos secundarios que pudiera presentar".

Agregó que la misma plataforma solicita información del personal de salud con comorbilidades y aseguró que estos datos los tiene la Jurisdicción Sanitaria VI, la delegación estatal del ISSSTE, las Fuerzas Armadas y los Gobiernos federal y del estado de Coahuila.

En relación a los contratos COVID, Gómez Alvarado indicó que el hospital no dispone de recursos ni define la cantidad de contrataciones de médicos, médicas, enfermeros y enfermeras de apoyo. Mencionó que les asignaron 40 contratos COVID, la mitad de los contratos los estableció el Insabi y el resto la delegación Coahuila del ISSSTE.

"Lo único que hacemos nosotros es la convocatoria a los médicos, la convocatoria se lanza para las especialidades que nos puedan ayudar para áreas COVID, sin embargo no hay suficientes médicos de esas especialidades y se tienen que contratar médicos generales. Debemos tomar en cuenta que nuestro hospital es híbrido, no es exclusivamente COVID y tenemos que seguir dando servicio en las demás áreas hospitalarias y si se nos fue el 30 por ciento del personal vulnerable entonces la cantidad de recursos humanos es limitada y esos contratos nos han ayudado a poder salir adelante tanto en área COVID como en los demás servicios del hospital, el decir contrato COVID no significa que tengan que estar ahí en COVID, es un apoyo, sí viene especificado (en el contrato)" .

El director del nosocomio dijo este martes que está abierto a una auditoría interna y que no va a renunciar a su cargo pues considera que ha hecho un trabajo importante. Mencionó que cuando tomó el puesto, identificó una serie de irregularidades administrativas en la clínica como la falta de comités establecidos y la falta de regulación de los contratos de sustitución en donde "personal de enfermería cobraba, las jefas de enfermeras cobraban para las sustituciones de personal. Se cobraba a personas que no eran derechohabientes para ser atendidos aquí a través de mecanismos ya establecidos y estaban coludidos la autoridad y el Sindicato, da vergüenza decir todo esto pero eso es lo que nos encontramos aquí, estamos tratando de que todas estas irregularidades desaparezcan".

Añadió que al dar a conocer las anomalías a través de los causes legales correspondientes ha habido reacciones y problemas. "Estamos pisando los callos de gente que tenía cotos de poder aquí y no lo vamos a permitir. Yo no voy a renunciar mientras tenga el apoyo de las autoridades federales".

Finalmente, expuso que las irregularidades están expuestas ante el órgano interno de control del Instituto así como de la Función Pública. Gómez Alvarado llegó en abril del año pasado a la dirección general de dicha unidad de salud.

Mencionó también que son entre 20 o 25 personas las inconformes y aseguró que este conflicto tiene tintes políticos dado que se aproximan las elecciones del Sindicato.

Cabe hacer mención que desde ayer el personal inconforme tomó las oficinas del Cuerpo de Gobierno del ISSSTE con la intención de impedir el acceso a Alejandro Gómez Alvarado. Incluso, arribaron cuatro unidades de la Policía Municipal y la Policía Civil de Coahuila con la intención de resguardar el orden.