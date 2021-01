Tras polémicos comentarios, acusan a hijo de Martha Figueroa de abuso

Luego de que Martha Figueroa criticara a Nath Campos en el programa HOY por haber bebido mucho antes de ser abusada por el influencer Rix, en redes le recordaron una denuncia hacia su hijo.

Tras hacerse viral por sus declaraciones, una joven compartió que la propia periodista la había amenazado por exhibir a su hijo, de 17 años en ese entonces, por abusar de ella en una fiesta.

La chica identificada como Ana Flores, recordó que hace tiempo salió con Vaca Figueroa, el hijo de Martha a una fiesta en la Ciudad de México y tras ofrecerle un vaso con alcohol, despertó afuera de un edificio tirada en la calle.

"Una señora me ayudó a llamarle a mis papás. Nunca he sabido qué pasó durante el tiempo que estuve desmayada, fueron varias horas. Estábamos en un depa vacío que era propiedad de Alejandro. Él, dos amigos suyos y yo. Tenía 17 años”, reveló.

Además, declaró que los jóvenes que se encontraban en el departamento aceptaron su culpabilidad por haberse comportado de manera inapropiada con ella, sin embargo, aseguró que la propia Martha la había amenazado para eliminar todos sus testimonios de redes sociales.

"En fin ya no es un tema que me afecte ni nada, solo lo platico ahorita porque me dio mucho sentimiento ver el video este y escucharla hablar así.", finalizó con su hilo de Twitter.

Por supuesto que Martha Figueroa va a reaccionar así cuando su hijo también es un abusador. https://t.co/JANB8yKw3H — Ana ☃️ (@AnaFloreess) January 25, 2021