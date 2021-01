Salvador Cabañas pierde la vista en su ojo izquierdo

Tras once años de haber recibido un balazo en la cabeza mientras se encontraba en un bar de la Ciudad de México, Salvador Cabañas sigue sufriendo las secuelas del ataque.

El exdelantero estrella del Club América, declaró en una entrevista para una radiodifusora de Colombia que ha perdido la vista en su ojo izquierdo.

“Tengo ya problemas de la vista y no voy a recuperarme nunca de eso. Ya no veo bien del lado izquierdo y eso me da problemas cuando llego a jugar, pero ahí sigo de pie”.

El atentado ocurrido en enero del 2010, impidió al paraguayo continuar con su carrera futbolística, sin embargo, hoy dice sentirse agradecido por el hecho de estar vivo y poder mantener económicamente a su esposa.