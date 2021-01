Chiquis Rivera responde a críticas por su figura con atrevidas fotos

Chiquis Rivera decidió tomar sus redes sociales para responderle a quienes han criticado su cuerpo.

Y es que un paparazzi difundió fotos de la hija de Jenni Rivera en un pequeño bikini rojo durante su visita a las playas de Tulum.

El “look” natural de la cantante generó revuelo entre los internautas, quienes juzgaron su apariencia por tener algunos “kilos de más”.

Sin embargo, Chiquis no se quedó callada ante las críticas y decidió publicar en Instagram una serie de fotos en las que presume con orgullo sus curvas.

La artista aprovechó su aún estadía en Tulum para responderle a quienes criticaron su figura, pues junto a dichas imágenes donde luce sólo la parte inferior de un bikini color arena, escribió un mensaje sobre amor propio.

“El accesorio más valioso es la seguridad en ti misma. #AmorPropio”. Posteriormente, agregó algunas palabras en inglés para sus seguidores internacionales: “Siempre hay espacio para mejorar, pero aceptarte y amarte justo como eres te hace más sexy de lo que crees”.

Hasta el momento, la publicación supera los 283 mil “likes” en Instagram.

Esta no fue la única respuesta de Chiquis al incidente del paparazzi, pues días atrás subió un video corto con la siguiente descripción: “Con cicatrices, estrías, celulitis, y con todas mis imperfecciones… YO me AMO!!!! Me ACEPTO y me caigo MUY bien! GRACIAS A DIOS!! (sic)”.

A través de su cuenta de Twitter @Chiquis626, la intérprete también ha publicado su reacción a las críticas sobre su físico. Al respecto, mencionó: “Sabes lo que es más “feo” que un cuerpo imperfecto?... un cuerpo lleno de maldad. Check yourself! (sic)”. Su respuesta recibió más de mil likes y 153 retweets en la plataforma.

Sabes lo que es más “feo” que un cuerpo imperfecto? ... un corazón lleno de maldad. Check yourself! — CHIQUIS (@Chiquis626) January 23, 2021

Me pueden decir que estoy gorda... pero fea? Hmmmm x 10! — CHIQUIS (@Chiquis626) January 25, 2021