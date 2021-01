El Tecolote reparte tarjetones a sus fieles lectores

La Siglo Manía está por empezar este lunes 1 de febrero y la emoción de poder convertirte en uno de nuestros campeones se siente en el aire.

Por este motivo, nuestro amigo el Tecolotito se ha unido a la misión de repartir tarjetones, incluso llevándolos personalmente a algunos de nuestros más asiduos lectores.

Como el caso de Don Fabián del Valle, quien por más de 50 años se ha mantenido fiel a su costumbre de mantenerse informado, leyendo diariamente El Siglo de Torreón.

Con más de 80 años, sus piernas ya no son tan resistentes como en su juventud, por lo que a la puerta de su hogar llega puntualmente el diario defensor de la comunidad.

Don Fabián listo para buscar llevarse un billetón.

Don Fabián estaba ansioso por participar en la Siglo Manía y nuestro Tecolotito alzó el vuelo hasta su casa ubicada en la colonia Chapala en Gómez Palacio.

“Cuando era joven y comencé a trabajar como Veterinario allá en los 60s, mi patrón me regañaba si llegaba a trabajar con lonche pero no llevaba el periódico. ‘Tráigame El Siglo y yo aquí le doy su lonche’ era lo que me decía, y desde entonces, todos los días leo el periódico completo”.

LISTO PARA BUSCAR UN BILLETÓN

Don Fabián, al igual que todos los participantes en la dinámica de Siglo Manía, ya identificó las seis columnas que marcan las semanas de juego y está listo para buscar con cuidado los números en cada edición de El Siglo.

Ya sabe que cada día aparecerán algunos números en la Sección de Siglo Manía, los cuales deberá encontrar y si también están en su tarjetón, las encerrará sin rayar o tachar los números.

Al finalizar la semana, de haber encontrado los 15 números podrá registrar el tarjetón. Si no todavía tendrá cinco oportunidades más de llevarse hasta 50 mil pesos.