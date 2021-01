Nacen 69 bebés con COVID en hospital de Toluca

Aunque un diagnóstico positivo de COVID-19 en una mujer embarazada no es sinónimo de que su bebé nacerá con el virus, tan sólo en el Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini Sáenz 69 niños nacieron con la enfermedad.

Desde que inició la pandemia, se han detectado 357 embarazadas en este hospital COVID en Toluca, Estado de México, de las que 169 fueron positivas y 41% dieron a luz un bebé con la infección.

Sin embargo, debido a que en el Mónica Pretelini se atiende a embarazadas con COVID-19, la afluencia bajó 45%, pues muchas buscaron atención en el sector privado, por miedo a infectarse.

Cuando una mujer que está a punto de ser mamá se infecta y desarrolla complicaciones, el embarazo debe ser interrumpido, por lo que los bebés nacen, en su mayoría, prematuros.

La sintomatología de los recién nacidos con COVID-19 no es como la de los adultos. Según las autoridades del hospital, los pequeños no muestran dificultades para respirar, no tienen tos, secreciones nasales o fiebre, por lo que logran superar la infección.

"De los 69 bebés que han resultado positivos al nuevo coronavirus en este hospital, únicamente uno ha fallecido.

"El deceso se debió a complicaciones relacionadas a su estado prematuro, ya que nació con menos de 28 semanas de gestación, y no por afecciones propias del coronavirus", explicaron.

Sea o no un parto inducido, si la madre es positiva a coronavirus, la paciente es aislada y después de dos semanas se le practica la prueba PCR para confirmar si está o no contagiada del virus respiratorio.

Cabe mencionar que, según la Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud (Ssa), en México se registraron 934 fallecimientos maternos en 2020, de los cuales 202 fueron a causa del virus y 46 se clasificaron como posible caso del mismo.

La misma dependencia federal señala que a nivel nacional aumentó la mortalidad de mujeres gestantes, al contabilizarse 244 defunciones más que en 2019.

Únicamente durante la primera semana de 2021, es decir, del 2 al 7 de enero, se contabilizaron 31 muertes de mujeres embarazadas, de ellas 19 (61.2%) fueron a consecuencia del COVID-19; además, alertó sobre otros dos decesos cuya posible causa fue por el coronavirus.

