Busca lagunero triunfar en el futbol panameño

Desde hace días, el futbolista lagunero Moisés Arce Ramírez, se integró como flamante refuerzo a las filas del Sporting San Miguelito Futbol Club, de la Primera División del balompié de Panamá.

El volante ofensivo, llega procedente del Municipal Grecia de Costa Rica, en donde vio poca actividad, debido a una larga lesión, que lo alejó de las canchas, tras coronarse campeón en el futbol tico con el Deportivo Herediano. La pandemia del COVID-19, también afectó el desarrollo de la competencia.

Surgido de la cantera de Santos Laguna, Arce Jr., militó en las filiales albiverdes, donde fue cedido a préstamo con el Calor de San Pedro en la Segunda División de México, así como con la Jaiba Brava, en el extinto Ascenso MX.

Pero su primer equipo en Costa Rica, fue el Guadalupe FC, donde vio mucha actividad en el 2018, sobre todo en la cancha del Estadio Colleya Fonseca, antes de incorporarse a uno de los grandes clubes de aquél país centroamericano, el Herediano.

Junto a Moy como refuerzos llegaron el panameño Eric Vásquez, así como el delantero argentino Federico Miño, quienes estuvieron presentes en el inicio de la pretemporada de los llamados rojinegros, bajo las órdenes del técnico uruguayo Eduardo Méndez.

"Estoy muy contento de estar acá en Panamá, quiero decirle a la afición del San Miguelito, que vengo a cumplir las METAS que tiene el club", ojalá que podamos sacar ese campeonato, aunque primero debemos pensar en la calificación" señaló el jugador mexicano.

Confesó que su traspaso a los también llamados Académicos, se dio por el estratega Méndez, quien ya lo conocía del balompié costarricense, por lo que lo buscó y aceptó el reto, por lo que está muy motivado en todos los aspectos.

"Soy ofensivo y técnico, me gusta estar en constante contacto con la pelota, disparar fuera del área, la pelota parada, también el sacrificio estará en la cancha, para las asistencias y goles, y así poder contribuir al equipo".

Arce Ramírez reveló que en Panamá busca un nuevo reto, consciente que en una liga que va creciendo, pero que a la vez pueda servir como trampolín para hacer bien las cosas, para en un futuro, emigrar a otra liga o regresar a México.

"Tenemos también la opción de entrar a la Liga Concacaf y es una nueva vitrina. Algo que me caracteriza, es adaptarme rápido a las circunstancias nuevas, pensar en poder ganar partidos. Se nota la buena vibra del panameño, es sano y me han tratado bien, por lo que me toca aportar lo que me corresponde".