Kansas City Chiefs tiene mucho espacio para mejorar

Travis Kelce ha pasado la mayor parte del mes insistiendo en que los Jefes de Kansas City necesitan unir todas las piezas.

Todavía no lo lograron en su victoria sobre Buffalo en el juego de campeonato de la Conferencia Americana.

Sin embargo, estuvieron mucho más cerca de lo que lo han hecho en toda la temporada, y eso podría ser algo aterrador para los Bucaneros de Tampa Bay mientras se preparan para enfrentar a Kansas en el Super Bowl.

Los Jefes soltaron el ovoide en una patada de despeje cerca de su línea de gol para dar a los Bills un touchdown temprano, dejaron caer un par de pases, cometieron un par de costosos castigos y aun así ganaron con facilidad 38-24.

"Quiero decir, tenemos espacio para mejorar", dijo el entrenador de los Jefes, Andy Reid, repitiendo la postura de su ala cerrada estrella. "Tuvimos un par de cosas que salieron un poco locas, pero mantuvimos el rumbo e hicimos algunas cosas buenas. Hicimos más cosas buenas que malas. Este trabajo se parece un poco a ser agricultor; el trabajo nunca está terminado".

Bueno, tendrán dos semanas para mejorar.

Los Jefes planean pasar el tiempo entre el juego por el título de la AFC y el Super Bowl LV practicando en sus instalaciones cerca del Arrowhead Stadium. Están planeando tentativamente partir el día antes del juego debido a los protocolos COVID-19, un gran cambio con respecto a un año normal, cuando llegarían al sitio con una semana de anticipación.

25 VICTORIAS y dos derrotas es la marca de los Jefes en los últimos 27 duelos que han jugado.

También significa dos semanas mucho más tranquilas para resolver los problemas restantes, lejos del resplandor áspero y la intensa atención que viene con la preparación en medio del típico circo del Super Bowl.

"La primera semana es similar a la del año pasado. Lo único que le faltará es el largo día de viaje, el trato con los medios, eso", dijo Reid. "Todavía lo tienes, pero está aquí en casa. Donde podría perder un día, no necesariamente pierdes un día en esto. Pero todavía tienes una enorme cantidad de obligaciones con los medios y tienes que trabajar en tu agenda para que encaje. La segunda semana es un desafío".

Los Jefes regresarán al Super Bowl casi con el mismo equipo que venció a los 49'ers el año pasado, lo que debería ayudar a compensar la ventaja que Tom Brady podría llevar a los "Bucs".

"No puedo poner mi dedo en eso. Es casi como, un poco más emocionante ", dijo Kelce. "Siento que el año pasado, era una cuestión de si pertenecíamos o no, y este año, 'Salgamos y demostremos que somos quienes somos' y la capacidad de recuperación, cómo vamos a manejar la adversidad. Me encanta este equipo, hombre... No puedo esperar para ir a Tampa y darles nuestra mejor oportunidad".

BAJA SENSIBLE

Los Jefes tendrán que hacer malabares con su línea ofensiva luego de que el tackle izquierdo Eric Fisher se desgarrara el tendón de Aquiles contra los Bills. Eso significa que Mike Remmers probablemente cambiará de tackle derecho a izquierdo, Andrew Wylie será el tackle derecho en vez de guardia y Stefen Wisniewski se unirá al centro Austin Reiter y al guardia izquierdo Nick Allegretti en el interior de la línea.