Victoria White le da vida a 'Frida'

A sus 23 años, Victoria White inicia su carrera con el pie derecho. Sus primeros trabajos han sido en la pantalla grande y hoy hace su estreno en la televisión.

La actriz comparte con esta casa editora los detalles sobre su personaje en Buscando a Frida, producción de Telemundo que hoy arranca transmisiones.

"'Frida Pons Bribiesca' es una chica muy familiar, amiguera, que le encanta estar rodeada de gente que la quiere y que la admira, y con el tiempo al empezar a conocerla se darán cuenta de que es más inteligente de lo que parece, que para su edad es bastante madura, tiene 16 años, pero no pierde la inocencia, porque al final es una adolescente, una edad muy difícil donde se hacen muchas cosas y está en la edad de conocerse. La verdad es muy padre haberla conocido y haberla habitado; espero que la gente la quiera mucho, yo con el tiempo la fui conociendo y la verdad es que acabé agarrándole un cariño enorme", relató muy emocionada la actriz.

Aunque la producción es un remake de Buscando a Elisa, que hace más de 10 años lanzó la misma televisora, Victoria asegura que esta nueva versión tendrá muchas sorpresas para el público.

"Es un remake de esta serie, pero no se vayan con la impresión de que es la misma, pues esta versión tiene muchas cosas padrísimas que no había en la anterior, como la introducción de la tecnología, 'Frida' es una chica que usa muchísimo sus redes sociales, y eso también le da una personalidad muy característica, así que el público podrá disfrutar de una historia renovada", recalcó White.

La actriz, que nació en Argentina, pero desde los cinco años vive en México, aseguró que trabajar en la novela ha sido una grata experiencia para ella y todo el elenco, el cual está conformado por Ximena Herrera, Arap Bethke, Eduardo Santamarina y Grettell Valdez, entre otros.

"Buscando a Frida es un proyecto que para todos fue un reto muy grande y creo que todos nos llevamos experiencias muy ricas de ese trabajo por todo lo que implicó y se nota, es un proyecto muy padre de ver, espero que lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos de hacerlo".

SU CARRERA

Victoria White inició su formación en el Centro de Educación Artística Frida Kahlo con especialidad en artes plásticas.

Hizo su debut en cine con el largometraje dirigido por Julián Hernández Rencor tatuado, que participó en la selección oficial Festival Internacional de Cine de Morelia, Femme Revolution Film Fest, Festival Internacional de Cine de Mérida y Yucatán.

En el 2019 formó parte del cortometraje Los últimos recuerdos de Abril, bajo la dirección de Nancy Cruz; dicho corto ganó varios premios, como FICM, Shorts México Festival (ganador del premio especial de jurado de la prensa y el premio a mejor cortometraje mexicano), Festival LGBTQUEER de Montreal, Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, Festival de Cine LGBT de Sao Paulo.

"En este proyecto tuve un protagónico y es muy padre porque el cortometraje todavía sigue moviéndose y eso me da mucho gusto".

También ha participado en la tesis dirigida por Natalia Bermúdez, Apnea, para el Centro de Capacitación Cinematográfica.

"Este proyecto está en posproducción, e igual que el anterior también tengo un rol protagónico que espero que muy pronto lo puedan ver".

Aunque la pandemia tenga detenidas la producciones, la joven actriz no deja de prepararse y dijo en qué tipo de proyectos le gustaría trabajar en el futuro.

"Todavía no hay proyectos en puerta, estamos esperando a que todo salga bien, pues ha sido complicado para la industria desde el año pasado, pero soy una persona muy paciente y estoy aprovechando este tiempo para poder estudiar, estoy en cursos en líneas, leo y me sigo formando como actriz.

"Me gustaría hacer proyectos en teatro, seguir haciendo cine y me quedé con muchas ganas de seguir haciendo televisión, veo que hay un encanto muy grande, es muy distinto al cine, pero se me hace muy padre cómo se pueden explorar todavía más los personajes, porque como son más capítulos, hay más oportunidad de irnos descubriendo más; es lo que se me hace más padre de la televisión y las series".

La actriz invitó a los laguneros a seguirla en su Instagram vic.to.ria.white, y los invitó a ver su participación en Buscando a Frida.