Paquita quiere ser diputada

La Francisca Viveros, cuyo nombre artístico es Paquita la del Barrio, se registró como precandidata del Partido Movimiento Ciudadano a la diputación local por el distrito de Misantla, Veracruz. La cantante, oriunda del municipio de Alto Lucero, aseguró que aceptó registrarse por amor a la gente y a su tierra.

"Lo que prevalece en la vida es el amor y eso es lo que yo tengo para mí tierra, para Veracruz y para mi pueblo. Amo a mi gente", manifestó en conferencia de prensa.

Entre lágrimas, pidió no ser juzgada por su decisión y si bien reconoció que no sabe a qué se va a enfrentar, destacó que habrá personas atrás para ayudarla. "No sé a qué vengo aquí, yo sólo sé que hay personas atrás de mí que son las que me van a enseñar a manejar este asunto", dijo.