Toman protesta a nuevas funcionarias del Ayuntamiento de Ciudad Lerdo

María Isabel Macías Sifuentes asumió ayer el cargo como titular de la Dirección de Protección Civil de Lerdo y Margarita Guerra hizo lo propio como encargada del despacho del Sistema DIF Municipal.

El alcalde de Ciudad Jardín, Homero Martínez Cabrera, tomó protesta a la nueva titular de Protección Civil, cargo que por más de una década desempeñó Vicente García Ramírez, quien falleció el pasado 3 de enero a causa del COVID-19.

Al ser cuestionado sobre la experiencia de Macías Sifuentes en el área de Protección Civil, el secretario técnico del Ayuntamiento, Gerardo Lara, dijo que fue decisión del alcalde designarla. En un comunicado se informó que la nueva funcionaria municipal fue regidora y presidenta de la Comisión de Protección Civil en el Ayuntamiento de Lerdo.

De igual manera se tomó protesta como encargada del despacho del DIF a Margarita Guerra, tras la licencia que tomó la presidenta, Susy Torrecillas, para buscar una candidatura por una diputación local; y la licencia de la directora, María Luisa González, para contender por una suplencia.

La nueva directora de Protección Civil cuenta con experiencia en el servicio público ya que fue regidora, directora de Atención Ciudadana en el DIF, directora de Desarrollo Comunitario Urbano y catedrática de una reconocida institución educativa de la región.

Por su parte, el secretario técnico del Ayuntamiento comentó que al momento solo esas dos licencias son las que se han solicitado en esta administración, a fin de participar en el proceso electoral que se vive para la renovación del Congreso Local y el Congreso de la Unión el próximo 6 de junio.

"Únicamente tenemos la información relacionada aquí a lo del DIF, de ahí en más no tenemos información, obviamente de la presidenta y de la directora del DIF (María Luisa González)…yo no he visto los oficios pero pues la licencia si acaso debe estar como mínimo lo que dura el proceso interno o por tiempo indefinido", comentó Lara.