'Lo que pasó fue un accidente', responde Vicente Fernández tras polémico video

El cantante Vicente Fernández respondió a las acusaciones de acoso y habló sobre el video donde aparece sujetando el busto a una mujer.

En una entrevista para la periodista Mara Patricia Castañeda el artista relató que la grabación "lo lastimó", ya que la filtración del incidente ocurre tres años después.

"Me extraña mucho, me lastima, nunca di lugar a chismes, no fui un santo, pero nunca me vieron", llegó a expresar.

Aseguró que lo ocurrido "fue un accidente", pues nunca tuvo intención de agarrarla.

Posteriormente, le ofreció disculpas y reiteró que no lo hizo con intención "si lo hubiera hecho, no lo hago ahí, la llevó a las caballerizas".

"Yo vi la foto y efectivamente sí, yo puse mi mano, primero en el estómago y dije ‘se va a sentir ofendida’ y subí mi mano y toman la foto. Nunca hice yo ‘así’, si algo tengo es respetar al público", manifestó.