Reimpone Biden veto a viajes desde Europa, Brasil y Sudáfrica por COVID

Ante la expansión de la pandemia, el presidente estadounidense, Joe Biden, reimpuso este lunes las restricciones a los viajes a Estados Unidos desde los países de la zona Schengen, el Reino Unido, Irlanda y Brasil, levantadas por su antecesor, Donald Trump, dos días antes de abandonar la Casa Blanca.

Biden firmó una orden ejecutiva para mantener esas limitaciones, de las que están eximidos los ciudadanos estadounidenses, y agregar a Sudáfrica a esa lista de naciones.

"He determinado que es en interés de EUA adoptar una acción que restrinja y suspenda la entrada a EUA -como inmigrantes o no inmigrantes- de los no ciudadanos de EUA que hayan estado físicamente presentes en la zona Schengen, el Reino Unido (excluyendo los territorios fuera de Europa), la República de Irlanda y la República de Sudáfrica", dice el mandatario en el texto.

La medida, que entrará en vigor a partir de este martes, se aplica mientras los Departamentos de Salud y Servicios Humanos, de Seguridad Nacional y de Transporte examinan las precauciones adoptadas frente a los viajes internacionales y toman nuevas acciones.

TRUMP LEVANTÓ LAS RESTRICCIONES ANTES DE IRSE

Dos días antes de abandonar la Casa Blanca el 20 de enero, el expresidente Donald Trump ordenó el levantamiento a partir de este martes de las restricciones, que él mismo había impuesto hacía meses, a los viajes a EUA desde otros países, como los de la zona Schengen y Brasil.

En marzo pasado entró en vigor la prohibición de entrar a EUA desde el área Schengen decretada por Trump, a causa del coronavirus y, después de sus primeros 30 días de aplicación, fue extendida de forma indefinida; una restricción similar comenzó a implementarse a Brasil en mayo.

La medida afecta a los veintiséis estados europeos que pertenecen al espacio Schengen: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia y Suiza.

En una rueda de prensa previa a la firma de la orden presidencial, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, criticó el levantamiento de las restricciones por parte de Trump.

"Con la pandemia empeorando y con variantes más contagiosas esparciéndose, no es momento para levantar restricciones sobre los viajes internacionales; y a la luz de la variante contagiosa, B.1.351, Sudáfrica ha sido añadida a la lista", dijo Psaki.

OBLIGATORIEDAD DE UN TEST NEGATIVO

"Adicionalmente -agregó-, a partir de este martes los viajeros internacionales a EUA deberían proporcionar una prueba de un test negativo (de COVID-19) en los tres días previos a su salida de viaje a través de aerolíneas".

Preguntada más tarde, la portavoz de la Casa Blanca precisó que se exigirá un test negativo a todos los pasajeros de avión que se dirijan a EUA, incluidos los estadounidenses, que provengan del extranjero.

En el texto de la proclamación rubricada por Biden se hace mención a las nuevas mutaciones aparecidas en Sudáfrica, el Reino Unido y Brasil para justificar el mantenimiento del veto a los viajes desde esas zonas.

"Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos, trabajando en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, han determinado que la República de Sudáfrica está experimentando una amplia transmisión de persona a persona del SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, incluida la cepa variante del virus conocida como B.1.351", reza la orden de Biden.

PREOCUPACIÓN POR LAS MUTACIONES DEL VIRUS

"Otra cepa mutante -añade-, conocida como B.1.1.7, está circulando de manera amplia y ha sido rastreada en el Reino Unido. Además, una tercera cepa mutante, que se conoce como B.1.1.28.1 y podría impactar el potencial de reinfección se ha identificado en Brasil".

Las restricciones para los viajes desde la zona Schengen, el Reino Unido, Irlanda y Brasil se harán efectivas a partir de las 12:01 hora local del Este de EUA (05:01 hora GMT) del 26 de enero y estarán en vigor hasta que el presidente decida lo contrario; mientras que las limitaciones para Sudáfrica comenzará a estar vigentes desde las 12:01 hora del Este (05:01 hora GMT) del 30 de enero.

De la medida están exentos los ciudadanos estadounidenses que viajen desde esos destinos a su país, así como aquellos extranjeros que tengan el permiso de residencia permanente en EUA.

También hay otras excepciones como los cónyuges de ciudadanos y residentes permanentes, así como los padres y hermanos de estadounidenses y residentes permanentes menores de 21 años y que no estén casados.

Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia, con más de 25 millones de casos y más de 419,000 fallecidos, según los datos de la Universidad Johns Hopkins.