Afirman que Kourtney Kardashian y Travis Barker ya son novios

Luego de meses de rumores, aseguran que Kourtney Kardashian tiene un romance con Travis Barker, baterista de la banda Blink 182.

Y es que después de ser vistos juntos de vacaciones en Palm Springs, California, una fuente asegura a la revista People que son oficialmente novios.

"Han estado saliendo durante un mes o dos. Han sido amigos durante mucho tiempo, pero se ha vuelto ya algo romántico", afirmó el informante a la publicación.

"Ha sido muy discreto", dijo otra fuente a E! News. "Son una muy buena pareja, y toda la familia de Kourtney ya ama a Travis. Han sido vecinos y buenos amigos durante años, y recientemente se volvió romántico", agregó.

La fuente señala que el baterista había estado interesado durante bastante tiempo en llevar las cosas al siguiente nivel.

Kardashian y Barker se conocen desde hace años. Además de vivir en la misma comunidad de Calabasas, California, el baterista ha hecho algunas apariciones en Keeping Up with the Kardashians.