Muere en accidente aéreo exguitarrista de la banda tributo God Save The Queen

Francisco Calgaro, exguitarrista de la que ha sido considerada como la mejor banda tributo de Queen por medios especializados como Rolling Stone, murió en un accidente aéreo en Argentina el sábado.

Miembros de God Save The Queen, en la que Calgaro personificaba a Brian May, confirmaron la noticia a través de su cuenta de Instagram de la banda.

“Hoy nos toca despedir a un compañero de viaje, fundador y parte integral del desarrollo de la banda. Francisco se fue en su ley, volando como tanto amaba. Estamos shockeados y conmocionados. No tenemos muchas palabras y sí mucha tristeza. Descansa en paz, Fran. Gracias por todo lo bueno de los 20 años compartidos”, expresó la agrupación de origen argentino.

Medios argentinos informaron que el músico de 42 años estrelló la avioneta ultraliviana que piloteaba en las cercanías del municipio Pérez, en Santa Fe. Hasta el momento, las autoridades no han explicado lo que pudo ocasionar el percance.

Según el intendente de Pérez, Pablo Corsalini, "aparentemente se trataba de una aeronave liviana, a motor, que la piloteaba la víctima. Por lo que relatan, aparentemente se desplomó por alguna falla técnica. Vecinos de la zona contaban que se escuchó como una explosión y que vieron cómo caía la aeronave", indicó.

La banda de homenaje a Queen es considerada como “el mejor tributo de todos los tributos del mundo”, por la revista Rolling Stone.

God Save The Queen recorría toda la obra de Queen, desde sus comienzos en 1973 hasta su último álbum, Made in Heaven, editado después de la muerte de Freddie Mercury, en 1991, con la interpretación de los principales éxitos de la banda británica, como Bohemian Rhapsody, Love of my Life, We are the Champions y We will Rock You.