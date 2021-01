Miley Cyrus inaugurará el 'TikTok Tailgate' del Super Bowl LV

Tras el éxito de su álbum After Hours, The Weeknd fue seleccionado para dar el espectáculo de medio tiempo, mientras que Jazmine Sullivan y Eric Church tendrán la tarea de interpretar el himno nacional de EUA.

Ahora, a escasas semanas de que se lleve a cabo uno de los eventos deportivos más importantes, se ha dado a conocer que Miley Cyrus también participará en la celebración de esta 55° edición del Súper Tazón.

La intérprete de Plastic Hearts será parte de las festividades previas al juego del Super Bowl LV, pues encabezará el “TikTok Tailgate”, Así lo dio a conocer la misma cantante a través de redes sociales y posteriormente la información fue confirmada por las cuentas oficiales de la misma NFL.

“Miley Cyrus estará en el Super Bowl LV para presentarse en el primer #TikTokTailgate”.

.@mileycyrus will be at Super Bowl LV to perform at the first-ever #TikTokTailgate – the NFL’s pregame event for the 7,500 vaccinated health care heroes who have been invited to attend #SBLV

Join the tailgate FEB 7 at 2:30 PM ET on @tiktok_us & @CBS! pic.twitter.com/oMkQnnwBEM