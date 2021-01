El pasado 18 de marzo de 2020, un par de semanas después de que se había confirmado el primer caso de Covid-19 en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró sentirse tranquilo y sereno ante esta pandemia, pues reveló que siempre cargaba en su cartera un amuleto para su protección conocido como "El Detente".

En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal también aseguró que un escudo protector contra la pandemia era la honestidad y el no permitir la corrupción.

Cuando #AMLO dijo que contra el #COVID ayuda mucho no mentir y no robar https://t.co/Wo8aQFwGAC pic.twitter.com/3qjqpoAoqK — El Siglo de Torreón (@torreon) January 25, 2021

"Ya vamos a estar más tranquilos, estamos tranquilos, pero vamos a estar más tranquilos porque ya vamos a tener hecho todo lo que se va a aplicar en el caso del agravamiento de la crisis; pero les digo, el escudo protector es como el detente, saben lo que es el detente, ¿verdad?".

"El escudo protector es la honestidad eso es lo que protege, el no permitir la corrupción. Miren, este es el detente. Esto me lo da la gente".

- "¿Es el Sagrado Corazón?", se le preguntó.

"Ya ustedes averígüenlo. Aquí está otro. Miren, es que me dan; entonces, son mis guardaespaldas. Igual, esto es muy común en la gente. Y tengo otras cosas porque no sólo es catolicismo, también religión evangélica y librepensadores, que me entregan de todo, y todo lo guardo porque no está demás".

"Miren, aquí hay otro detente. 'Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo'".

Presume AMLO sus amuletos contra el coronavirus. "Pero no hay ni siquiera enemigos, son adversarios, yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos. Pero les quiero mostrar algo que le va a dar mucho gusto al señor que me lo dio si lo muestro aquí. Yo creo que no lo traje, no lo tengo, es un trébol", dijo.

"¿Dónde se lo dieron?", se le cuestionó.

"En Tampico, el señor del restaurante ‘El Porvenir’, que es muy importante porque está enfrente del panteón y hay un letrero".

"¿Siempre lo tiene?", le preguntó una reportera.

"Sí, pero ahorita no lo encuentro. Y miren este, este me lo dio un migrante. Ánimo, nos vemos mañana. Adiós, adiós", se despidió.

"No mentir, no robar, no traicionar, ayudan mucho a que no dé coronavirus": AMLO. En junio de 2020 en Palenque Chiapas, el presidente López Obrador aseguró que mantiene las medidas preventivas sanitarias como las que recomienda la Secretaría de Salud, y que el "no mentir, no robar y no traicionar" ayuda mucho para que no dé el coronavirus.

En su conferencia de prensa de aquel día, en la explanada de la Cuarta Compañía de Infantería de ese municipio, se la cuestionó al mandatario sobre las medidas que toma diariamente para protegerse del coronavirus.

El presidente López Obrador indicó que es cuidadoso con su aseo personal y en su alimentación.

"Yo soy cuidadoso. Lo mismo que yo recomiendo y a mí me han dicho, la sana distancia, mantener sana distancia, el aseo, el lavado de las manos, básicamente. La alimentación, comer saludable, no comer productos chatarra, pero también eso es voluntario, no puede ser obligatorio", afirmó.

"Estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus", expresó.