Clausuran dos tiraderos de basura a cielo abierto en Durango

Fueron clausurados dos tiraderos a cielo abierto que no estaban operando con base en la normatividad, informó el titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Alfredo Herrera Duenweg.

Expuso que estos tiraderos a cielo abierto no cumplían con las leyes vigentes por lo que se tuvo que proceder con el cierre en los municipios Guadalupe Victoria y Cuencamé.

Dijo que en el primer caso ya también empezó a operar el relleno sanitario.

Asimismo, informó que se hizo un diagnóstico por parte de personal de la dependencia respecto a los municipios que todavía no cuentan con un relleno sanitario conforme a la normativa y dijo que "faltan varios".

Sin embargo, estableció que algunos municipios si tienen relleno sanitario pero no se está operando de manera adecuada y también hay otros que lo tienen pero que no está en funcionamiento. Es el caso del de Canatlán que ya había construido su relleno pero por algunas deficiencias en la normativa, no se ha podido utilizar.

"Aquí buscaremos ver si es más barato hacer una obra de remediación para evitar que podamos contaminar los cuerpos de agua y si es más cara la obra que el relleno en sí pues se cambiará el relleno de lugar", dijo.

Dijo que ya se cuenta con 12 rellenos que ya trabajan de mejor manera.

Se busca ir clausurando los tiraderos a cielo abierto que operan en los municipios.