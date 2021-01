El ABC de los seguros de autos

La cultura del seguro va en aumento en nuestro país. Esto obedece a distintos factores como su exigencia en el reglamento de tránsito, el aumento en el costo de las reparaciones de un auto y también a que cada vez hay más opciones para proteger tu coche y tu patrimonio.

El mejor escenario para tener un seguro es nunca necesitarlo. En México la cultura del mismo ha ido creciendo, aunque no tan aceleradamente como debería, y se estima que en la actualidad solo cerca del 34% de los autos que transitan en nuestro país cuentan con una póliza de protección, lo cual se debe al gran abanico de opciones que ahora existen.

¿QUÉ TIPO DE COBERTURAS EXISTEN?

Carlos Islas, consultor de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), detalla que el seguro más elemental que se puede contratar en nuestro país es el de Responsabilidad Civil, que únicamente cubre los daños que tú hagas conduciendo tu automóvil a personas o cosas, como por ejemplo que te proyectes contra una casa.

La mayoría de las coberturas del seguro de "responsabilidad civil" oscilan entre tres y cinco millones de pesos de suma asegurada y, dependiendo del nivel de protección que necesites, puede subir incluso más y su precio se ubica entre dos mil 500 y tres mil pesos anualmente. Este seguro no va a pagar un solo peso para la reparación de tu coche. Exclusivamente te protege contra los daños que tú provoques o para pagar a terceros.

El siguiente nivel de protección es el seguro de "cobertura limitada", que además del seguro líneas arriba mencionado te indemnizará solamente en caso del robo total de tu auto. Otra es la cobertura "limitable extendida" que tiene que ver con que no solamente estás asegurado en caso de conducir tu coche sino que, si pides prestado un coche y no está asegurado y tú atropellas a alguien, esta cobertura de RC extendida te va a cubrir esos gastos.

Posteriormente está el de "cobertura amplia", que cubre todo lo antes mencionado, incluyendo la reparación de tu coche. "Si tienes cobertura amplia, chocas y el costo de reparación de tu coche asciende por ejemplo, a 20 mil pesos, debes pagar el deducible que es el 5 %. Si tu coche vale 100 mil pesos la reparación costará cinco mil pesos y la aseguradora completa el gasto para que tu auto se repare", dice Carlos Islas.

COBERTURAS ADICIONALES

Las opciones de seguros se han enriquecido a grado tal que ahora han incursionado en ofrecer incluso asistencias como traslados en grúa, auto sustituto (la aseguradora te asigna un auto de las mismas características del tuyo mientras está en el taller de reparaciones); mecánico, chofer e incluso hay compañías que ofrecen algo llamado "bolso protegido" y tiene que ver con asegurar el bolso por ejemplo de las mujeres que acostumbran colocar su bolso en el asiento del copiloto dentro de un coche y que en caso de un "cristalazo" sea robado.

SEGUROS EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Durante la Jornada Nacional de Sana Distancia que entró en vigor el 23 de marzo de 2020, el tránsito vehicular, al menos en la ciudad de México, registró mínimos históricos, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi). La época de Semana Santa fue el punto más alto con una reducción de hasta el 80 % del tráfico.

Conforme se fue avanzando hacia la "nueva normalidad", el flujo vehicular fue aumentando hasta que, cuando la CDMX accedió al semáforo naranja, la reducción del tránsito llegó solamente al 30 % comparado con el tráfico habitual registrado antes de la pandemia.

Por la pandemia "mucha gente, al ver que el auto estaba estacionado, canceló y se cambió al seguro por kilómetro. Este tipo de seguros resultan atractivos pues no generan vigencia como uno de gastos médicos. Como cliente, es una de las ventajas: lo puedes cancelar y puedes contratar con alguien más o irte con un mejor postor", refiere Marco de la Rosa, experto en seguro de daños.

Para Carlos Islas, este tipo de seguros tiene muchos atributos pues las aseguradoras cobran la póliza en función de la exposición de riesgo, esto es que, mientras más te mantengas al volante, más expuesto se está a un posible siniestro, pero hay otros factores. Es importante considerar que el hecho de tener el auto estacionado no significa que no le pueda pasar nada. Puede venir una lluvia torrencial, inundarse, que lo golpeen estando estacionado y, así, varios escenarios.

"Sigue habiendo riesgos" aún estando el auto estacionado", añade el consultor de la AMIS, en esos casos, lo que hace la aseguradora es cobrar una tarifa base para ese tipo de riesgos.

¿QUÉ TIPO DE SEGUROS POR KM HAY?

De acuerdo a las palabras de Omar Said López, CEO de Clupp, una startup que ofrece seguro de movilidad, señala que hay tres productos en México que dependen de los km recorridos. En el primero, los kilómetros se cuantifican mediante una fotografía que se toma mensualmente al odómetro y, a partir de ahí, se calcula y se hace el cobro. Si no tomas la foto te cobran mil kilómetros y, al contrario, si capturas la imagen y no recorriste kilómetros, no pagas nada, aunque mantienes tu protección.

Otra forma de cobertura de este tipo es a través de un dispositivo que se instala en el vehículo. En este seguro hay que pagar mensualmente 300 pesos por la renta del aparato y adicionalmente, los kilómetros recorridos. Son una especie de prepago donde tienes que comprar paquetes de kilómetros y los vas consumiendo mes a mes. En el último caso están los planes fijos, con base en la movilidad habitual. En este caso, por ejemplo, hay planes para menos de 500 km; entre 500 y mil 200 o entre mil 200 y mil 600 km. "En este último se cubre también los gastos médicos en caso de accidente fuera del vehículo, el robo del celular o de otros vehículos como bici, monopatín, etc. y se ofrecen a pagar tus Ubers en caso de que tu auto se vaya al taller para que continúes tu movilidad con normalidad", señala el cofundador de la insurtech.

¿QUÉ PUEDES ASEGURAR?

No solo puedes asegurar tu auto, también puedes adquirir una póliza para proteger algunas adecuaciones que le hagas, como un equipo de sonido especial, luces, rines, asientos. Cualquier equipo adicional que tú le pongas es también sujeto de seguro.

Lo que necesitas, a decir de Carlos Islas, es presentar ante la aseguradora las facturas donde no solamente te adjudiques como propietario de dicho equipo, sino también para que la entidad donde te ampararás tenga una idea del valor de tus adquisiciones; debes dar fe que todo está montado en tu auto a través de fotografías, pero eso sí, necesitas un avalúo. Si eres fanático de salir de paseo y llevar todo contigo, tanto que necesitas echar mano de un remolque, será mejor que lo asegures, pues si lo usas y te ves envuelto en un accidente y no lo reportas, estarías en problemas.

PARA CONSIDERAR

¿Pagarlo de contado o financiado? La recomendación es pagarlo de contado, pues en ocasiones las aseguradoras te pueden ofrecer alguna promoción que pueda ayudar a mantener el buen estado de tu cartera. Como suele pasar, el pago financiado normalmente incrementa el costo del seguro debido a la generación de intereses, además de que tiene algunos intangibles como el hecho que domicilies el pago mensual, y así como los fierros no tienen palabra de honor, las transferencias bancarias tampoco, así que mes a mes debes estar muy al pendiente que el cobro se haga exitosamente.

Expertos señalan que, antes de decidirte por una u otra aseguradora, cotices la póliza para tu coche en al menos cuatro compañías y para eso, puedes apoyarte de los autocomparadores. A veces, un auto de la misma marca puede tener diferencias superiores al 40 % entre una compañía y otra. También debes confirmar que la aseguradora que elijas tenga licencia de operar en el país y para ello, en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Condusef estarán siempre dispuestos a asesorarte.

Una vez que ya tengas a tu aseguradora elegida, confirma los datos de tu auto y debes ser sumamente cuidadoso, pues un error puede convertirse en un dolor de cabeza.

CUÁNDO NO TE CUBREN

Normalmente puede suceder por tres motivos: porque no hayas pagado la prima; por haber mentido durante un siniestro o porque quieras sacar un provecho malintencionado, o cometer fraude a la aseguradora. Además de las restricciones del reglamento de tránsito.

34 POR CIENTO de los autos que circulan en México cuentan con una póliza de seguro.

SEGUROS DE MOVILIDAD DISPONIBLES EN MÉXICO

