Mexicanos destacan en el mundo de la moda

Si bien el principal propósito de la moda es protegernos del clima, también es usada como forma de expresión. Cada diseñador y marca busca enviar un mensaje a los consumidores, y a su vez, estos pretenden transmitir una idea por medio de su vestimenta.

En México, la industria de la moda es un negocio que se expande cada temporada, aunque al igual que muchos sectores ha enfrentado varios retos por la pandemia de COVID-19 y es por eso que a continuación te presentamos algunos diseñadores que se han convertido en nuestro punto de referencia de la moda mexicana.

Cabe recordar que ellos son tan solo una pequeña muestra del gran talento nacional que existe en el país desde Baja California hasta Yucatán o Quintana Roo.

RICARDO SECO

Ricardo Seco es un diseñador lagunero cuyo talento ha acaparado los reflectores, no solo de México sino también de otras partes del mundo. En una pasada entrevista con El Siglo, dijo que tiene muy claro que algo que lo ha hecho distinto dentro del mercado de la moda es compartir de dónde es, mostrar su identidad de dónde viene, ya que dice con orgullo que es lagunero. Dentro de la moda llevados dos décadas de experiencia, tiempo en el cual ha realizado pasarelas en Nueva York, París, Londres y la Ciudad de México, entre otros.

Sus diseños están en: www.ricardoseco.com

LORENA SARAVIA

Es considerada una de las mejores diseñadoras mexicanas. Siluetas fluidas y una elegancia atemporal son características claves de la firma. Presentó su primera colección otoño/invierno 2010 en la plataforma de International Designers México. Ha presentado sus colecciones dentro del marco del Mercedes-Benz Fashion Week México.

Sus diseños están en: www.lorenasaravia.com

IVÁN ÁVALOS

Originario de Ixmiquilpan, Hidalgo, Ávalos comenzó su formación de manera autodidacta aprendiendo con modistas y en 2014 fundó su marca homónima con prendas para mujer y actualmente, acaba de incursionar en el sector infantil. Su participación en el concurso ELLE México Diseña fue el punto de partida para su crecimiento y proyección nacional. Siluetas geométricas, elegancia y sofisticación son los tres pilares que conforman cada una de sus colecciones.

Sus diseños están en: www.ivanavalos.com.mx

JULIA Y RENATA FRANCO

Con más de 20 años de trayectoria en la industria de la moda, las hermanas Franco se han ganado el reconocimiento internacional. Su estilo avant-garde, minimalista, conceptual y elegante sorprende en cada colección que presentan. Además, la experimentación con materiales de alta calidad hace que esta marca sea un orgullo para la industria de la moda nacional.

Sus diseños están en: www.instagram.com/juliayrenatafranco

FRANCISCO CANCINO

Considerado como uno de los mejores diseñadores de México, su estética se basa en la tradición textil mexicana con una visión contemporánea. Cabe destacar que Francisco es el director creativo de su marca Yakampot, la cual ha vestido a celebridades como la cantante Natalia Lafourcade, quien lució uno de sus diseños durante su presentación en la edición número 90 de la entrega de los Premios Oscar.

Sus diseños están en: www.cancino.co

PAOLA HERNÁNDEZ

Sus estudios en filosofía y su amor por las bellas artes hicieron que Paola tuviera un concepto diferente en la moda. Sus colecciones están inspiradas en la evolución del ser humano y siempre incluye tres colores básicos: negro, gris y blanco, los cuales impregnan un estilo muy elegante en sus diseños. El objetivo de esta diseñadora es crear prendas que permitan a las personas "descubrirse más allá de cubrirse" y hacer que la moda sea una consciencia en el estilo de vida humano, que exprese la belleza interior.

Sus diseños están en: www.paolahernandez.com

ARMANDO TAKEDA

Fue reconocido por su trabajo después de ser finalista en el concurso Vogue Who's On Next, su marca se distingue por incluir elementos étnicos cercanos a las artesanías mexicanas con los cuales busca crear iniciativas humanitarias. Armado es egresado de Central Saint Martins College of Art and Design ubicado en Londres, una de las escuelas más prestigiosas en cuanto a moda se refiere.

Sus diseños están en: www.armandotakeda.com