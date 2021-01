DE LOS FOROS... ¡A LA POLÍTICA!

Desde el pasado 7 de septiembre de 2020 comenzó el proceso electoral más grande y complejo del país, que terminará el 6 de junio de 2021, día en el que los casi 130 millones de habitantes voten en tiempos de pandemia. En Coahuila, se renovarán alcaldías y diputaciones federales. El Instituto Electoral de Coahuila anunció hace unos días que pese al incremento de casos, el proceso continuará atendiendo a las medidas sanitarias impuestas por el sector salud.

Recién, políticos de la nación se encuentran en precampaña con el fin de ganar las candidaturas oficiales de sus partidos y tal y como ha ocurrido en sufragios pasados, algunos famosos se han destapado con el mismo objetivo.

Alfredo Adame, Malillany Marin, Arturo Carmona, Héctor Hernández (ExVocalista de Ángeles Azules), Gabriela Goldsmith y Carlos Villagrán "Quico" buscarán quedarse con una candidatura para luego buscar un puesto público.

La cubana, Malillany Marín es precandidata a la alcaldía de la delegación Miguel Hidalgo por el partido Redes Sociales Progresistas. El día que se registró dijo que, pese a ser artista, le gusta la política y reveló que desea trabajar por los ciudadanos.

"Es momento que los ciudadanos estemos también de este lado poniendo nuestro granito de arena para tener una sociedad como la que queremos. La alcaldía Miguel Hidalgo es donde hace 20 años llegué a vivir y tiene momentos invaluables para mí".

El actor Alfredo Adame se apuntó como precandidato a una diputación por el distrito electoral federal 14, en Tlalpan, al igual que Marín, con el partido Redes Sociales Progresistas (RSP).

"Soy Alfredo Adame y bueno, pues me he registrado como precandidato a Diputado por el Distrito 14 de Tlalpan. Ya llevé a cabo mi preregistro", compartió en un video que puede verse en sus redes sociales.

En un encuentro con la prensa, el polémico conductor comentó que aunque él ansía ser candidato, será el partido el que dictamine quién lo representará en Tlalpan, esto en sus comicios internos.

"Habrá elecciones internas dentro de Redes Sociales Progresistas, y en el caso de resultar, pues ya seré oficialmente el candidato", aseguró Adame.

"Estamos como precandidatos y vamos a ponerle todo el empeño para lograr la alcaldía de Iztapalapa y poder lograr ese progreso que estamos buscando", comentó Héctor Hernández quien hasta hace unos meses era cantante de Los Ángeles Azules y ahora busca ser candidato del RSP por la presidencia de Iztapalapa.

En cuanto a las críticas hacia famosos que se lanzan a la política, Hernández respondió que su trabajo en pro de la gente es el que dará de qué hablar si es que logra la candidatura.

"Si nos están invitando es porque cada uno de nosotros vivimos y crecimos en cada una de nuestras alcaldías, por ende conocemos lo que hace falta y lo que la gente necesita; por eso nos invitan porque sabemos las áreas a laborar".

Carlos Villagrán, quien se hizo famoso a nivel mundial por su personaje de "Quico" recién presentó solicitudes con el fin de registrarse como precandidato a la gubernatura de Querétaro o a la alcaldía de la ciudad homónima.

El actor busca el respaldo total dentro del Partido Querétaro Independiente. María Concepción Herrera, presidenta de tal fuerza política, recién comentó que el 8 de febrero decidirán si Carlos va por la alcaldía, la gubernatura o por ninguna.

En una pasada entrevista con el diario Reforma, Villagrán comento que si logra obtener alguno de dichos cargos públicos se enfocará en ayudar a las personas más necesitadas y en combatir la inseguridad .

La actriz, Gabriel Goldsmith, informó que se registró para contender por una diputación federal por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena): "Quiero compartirles que tomé una gran decisión en mi vida, como muchos de ustedes sabrán desde hace dos años estoy integrada en la administración del Ayuntamiento de Naucalpan, gracias a mis amigos de Morena quienes han depositado su confianza en mí y que hoy me han permitido que me inscriba y me registre como precandidata, aspirante a la candidatura", dijo Goldsmith.

La actriz de telenovelas como María Mercedes ya se había destapado como candidata a diputada federal por la coalición PRI, Partido Verde y Nueva Alianza en 2018. Tras perder, se adhirió a la administración municipal de Morena en Naucalpan, donde ahora anunció su inscripción como aspirante a una diputación federal.

"Quiero tener la oportunidad de seguir maximizando todos los beneficios que podemos llevar desde la responsabilidad social y de administración pública de la mano, haciendo que interactuemos todos los sectores de una manera multidisciplinaria", agregó Goldsmith en el clip.

Hugo Eric Flores, dirigente nacional del Partido Encuentro Social, anunció la primera semana de enero que el diputado federal, Ernesto Vargas Contreras (Ernesto D´Alessio) se encuentra en la lista de precandidatos de la citada fuerza política a la gubernatura de Nuevo León

"Hasta el momento tenemos dos opciones, podemos optar por alguien de casa, como lo es el diputado Ernesto D'Alessio con quien estamos platicando, también tenemos otras opciones de la sociedad civil, como es el caso de la señora Carolina Garza Guerra", dijo el líder del PES en conferencia de prensa.

El político informó que será el primero de febrero en la sesión del Comité Directivo Nacional donde se dará a conocer el nombre de 15 candidatos que abanderarán al partido en los próximos comicios y ahí se sabrá si el cantante quedó o no.

El pasado sábado por la noche, se informó que el actor y conductor Arturo Carmona se registró ante el PRI para buscar la candidatura a diputado por el distrito 11 en el estado de Nuevo León. Mediante redes sociales se compartieron las imágenes de la entrega de constancia en las oficinas del partido. Al evento, lo acompañó su hija Melanie Carmona Villarreal, a quien tuvo durante su matrimonio con la cantante Alicia Villarreal.

Otros casos

Estos famosos sí han logrado obtener cargos públicos *Carmen Salinas. *Silvia Pinal. *Susana Harp. *Sergio Mayer.