Denuncian en Lerdo constantes problemas con drenaje

Miembros del Comité de la Unión de Vecinos de la colonia César G. Meraz en Lerdo denuncian la falta de atención en la que se encuentra el sector desde varias administraciones municipales al considerarse zona en riesgo. Aseguran que son constantes los problemas en la red de drenaje debido a la falta de atención de las autoridades.

Iztlaccíhuatl Gómez, presidenta del comité, comentó que para exponer la serie de problemas que presenta la colonia han solicitado, sin éxito, un encuentro con el alcalde Homero Martínez Cabrera. Detalla que en el cobro de impuestos la colonia no está considerada como zona en riesgo, puesto que los pagos son elevados como el servicio que presta el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal), el cual califican como deficiente.

"Pagamos el agua en 185 (pesos), creo que pagamos más que El Campestre (en Gómez Palacio), se supone que estamos en zona de riesgo, es muy elevado, igual el predial ahí sí no es zona de riesgo, en nuestros impuestos no es zona de riesgo", comentó la representante vecinal.

El drenaje y la pavimentación son servicios que requieren atención en la colonia. Debido a que el sistema de drenaje tiene más de 30 años, las fugas de aguas negras son constantes, por lo que primero piden atender este problema antes que la pavimentación.

"No nos quieren hacer ningún tipo de obra", dice preocupada la presidenta del comité vecinal, motivo por el cual han solicitado un encuentro con el presidente municipal "pero nos dicen que no está, que no ha llegado, pero seguiremos insistiendo".