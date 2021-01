Laboratorio peruano desiste de elaborar vacunas contra COVID-19 por cansancio

El laboratorio peruano Farvet ha desistido de trabajar en el desarrollo de una vacuna contra la COVID-19 en humanos porque sus responsables se encuentran "estresados y agotados", después de haber declarado que se habían inmunizado en la etapa de pruebas de la vacuna.

"Realmente estoy muy estresado y agotado por esta situación, entonces hemos acordado hoy con el doctor Mirko (Zimic), solamente terminar el trabajo de investigación correspondiente en animales", declaró el gerente del laboratorio, Manolo Fernández, al diario El Comercio.

Después de haber publicitado en medios de comunicación el trabajo que realizaban para dar con una vacuna, Fernández agregó que van a presentar sus avances a una publicación internacional y que "si hay alguien que quiere terminar el proyecto, se lo damos".

"Pero Farvet no va a seguir continuando en estos proyectos porque lamentablemente más son los problemas que los beneficios", añadió.

La supuesta vacuna de Farvet fue mencionada incluso por la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, en una rueda de prensa sobre las medidas contra el coronavirus en el país y el financiamiento que podría otorgar el Ejecutivo a esa iniciativa, cuando los peruanos están sufriendo una segunda ola de contagios desde mediados de diciembre.

Hasta la fecha, Perú aún no recibe el primer lote de un millón de vacunas adquirido al laboratorio chino Sinopharm por retraso en los trámites de envío.

Sin embargo, el hecho de que Fernández haya mencionado en la prensa que ya se había vacunado con el prototipo que estaban desarrollando su laboratorio, además de su equipo y familia, generó gran controversia y expectativa porque ningún centro especializado en el país había logrado llegar a esa etapa.

Ahora Fernández defiende que su laboratorio tiene experiencia en ese campo, pero aclaró que no se ha vacunado y que sus declaraciones previas fueron un error.

"Nunca nos hemos vacunado, no nos podemos vacunar porque se requiere un permiso de un Comité de Ética. Eso lo sabemos. Bastó que yo diga, por una equivocación, me vacuné, para que inmediatamente me censuraran los peruanos", expresó.

Asimismo, el representante negó que su laboratorio haya distribuido gratuitamente el medicamento Ivermectina en la ciudad sureña de Chincha, una de las más afectadas por la enfermedad en la región de Ica, como preventivo de la covid-19.

"En Chincha había 40 a 70 muertos al día. Aquí era un cementerio salir a la calle. Hoy la mortalidad es bajísima", agregó al insistir en su uso masivo.

Fernández promociona en canales de televisión el uso de este medicamento, usado en los casos moderados de la enfermedad, como medida de prevención de la COVID-19, lo cual es desalentado por las autoridades sanitarias de Perú por los riesgos de la automedicación entre la población.