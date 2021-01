Ven fluctuaciones en ambulantaje de Torreón por crisis

Luis Alberto Mendoza Balderas, director de Plazas y Mercados en Torreón, señaló que hay cerca de 2 mil 300 permisos de ambulantaje en este municipio y que no se han autorizado más, pero se realiza una revisión de los padrones, pues han detectado nuevos vendedores en algunos puntos mientras que en otros han bajado, ante la falta de recursos para resurtir la mercancía o por la baja afluencia de gente.

"Lógicamente buscan en el espacio público, en la vía pública, cómo llevar un ingreso para la familia, esta situación se ve reflejada en que más gente va a solicitar permisos para vender en la calle", explicó, "nosotros tenemos la obligación de resguardar el orden, el derecho al trabajo en Torreón está garantizado pero hay reglas y hay lugares donde no se pueden poner, mientras que en otros sí está permitida la venta, tenemos que checar uno por uno los permisos que se están solicitando".

Indicó que hay gente que desconoce estos procedimientos, por lo que simplemente salen a vender, cuando deben acudir primero al Departamento de Plazas y Mercados, solicitar la ubicación y lo que piensan comercializar, para que se les defina si es posible en ese punto.

"Hay gente, dentro de los tianguis, que no regresó a trabajar porque no tienen dinero para resurtir, entonces es un balance entre los que sí están y los que no han vuelto, estamos revisando también esos padrones", dijo. Señaló que hay comerciantes en la Alameda Zaragoza que piden la oportunidad de salir de este espacio porque ha caído la venta ante la poca afluencia de paseantes en este espacio público.