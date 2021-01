Exparticipante lagunero de MasterChef recibe vacuna

El médico lagunero, Nicolás González, quien fue uno de los participantes de MasterChef México en su reciente temporada, ya recibió la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer.

Nicolás trabaja en un hospital de la región. Recién, el Gobierno Federal autorizó la aplicación de vacunas a trabajadores del sector salud privado.

"Me aplicaron la vacuna en el Hospital General por parte del hospital donde trabajo. La verdad siento una mezcla de sentimientos, emoción y mucha expectativa ya que aunque permanezca oscuro en el panorama se ve algo de luz en este momento con la llegada de las vacunas", dijo a El Siglo de Torreón.

González, quien sintió algo de dolor durante la aplicación, pero hasta ahora, no tuvo ninguna reacción, dijo que se siente contento de ser parte de esta esperanza, sin embargo, lamentó los decesos que han ocurrido en México y el mundo.

"Me siento contento de ser parte de esto, de tener el privilegio de recibir la vacuna, pero también algo triste de pensar en todas las personas que han perdido la batalla y que no tuvieron la oportunidad de recibirla. Hay que seguirnos cuidando y no bajar la guardia", sostuvo.